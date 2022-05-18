Hindistan'ı sel vurdu: 500 binden fazla kişi için kritik saatler!

Hindistan’ın kuzeydoğusundaki Assam eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sel felaketi etkisini sürdürüyor. Eyalette 3 gündür aralıksız devam eden şiddetli yağışların yol açtığı selden 500 binden fazla kişi etkilendi. Öte yandan dünyanın en büyük nehirlerinden biri olan Brahmaputra’nın taşmasına sonucu 1500’den fazla köy sular altında kaldı.

"DURUM SON DERECE VAHİM"

Assam Maliye Bakanı Jogen Mohan, su baskını ve toprak kaymaları nedeniyle hem demiryolu hem de karayolu bağlantılarının kesintiye uğradığı Dima Hasao bölgesinde durumun "son derece vahim" olduğunu belirtti.

Aralıksız devam eden yağışlar nedeniyle tahtalardan yapılan bir köprü çökerken, üzerindekiler suya düştü.

"500 BİNDEN FAZLA KİŞİ OLUMSUZ ETKİLENDİ"

Assam Su Kaynakları Bakanı Pijush Hazarika ise yaptığı açıklamada, "Her saat daha kritik hale gelen selden 500 binden fazla kişi olumsuz etkilendi" ifadelerini kullandı. Doğal afet nedeniyle Hindistan ordusu devreye girerken, Hojai bölgesinde mahsur kalan 2 binden fazla kişi kurtarıldı.

8 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Hindistan Meteoroloji Dairesi’nden (IMD) yapılan açıklamaya göre sağanak 2 gün daha devam edecek. Assam’da sel nedeniyle 8 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. (İHA)

