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Hindistan'ı sel vurdu! Bilanço ağırlaşıyor

08.07.2022 22:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan'da sel felaketi meydana geldi. Felakette ilk belirlemelere göre, 15 kişi hayatını kaybetti, 50 kişi ise kayboldu. İşte haberin detayları...

Hindistan'ı sel vurdu! Bilanço ağırlaşıyor

Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile ülkenin Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki çadırların yıkılması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi ise kayboldu.

15 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hindistan’da etkili olan şiddetli yağışların sele neden olması ile Keşmir kentinde bulunan Amarnath Hindu tapınağı çevresindeki 25’ten fazla çadır yıkıldı. Yetkililer olayda 15 kişinin hayatını kaybettiğini, 50 kişinin ise kaybolduğunu açıkladı.

Hindistan ordusu olay yerine arama kurtarma ve sağlık ekiplerinin gönderildiğini ayrıca yaralıların hastaneye sevk edildiğini açıkladı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Hindistan
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