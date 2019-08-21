Hindistan iç işlerine dışarıdan müdahaleye izin vermeyecek

Hindistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Venkaiah Naidu, Cammu Keşmir'in statüsüyle ilgili Hint hükümetinin aldığı önlemin kendilerinin iç meselesi olduğunu söyledi.

Güney Asya'nın multimedya haber ajansı ANI'da yer alan habere göre, Naidu, 5 gün sürecek Baltık ülkeleri gezisi kapsamında ziyaret ettiği Letonya'nın başkenti Riga'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Hindistan'ın, başka ülkelerin iç işlerine karışmasına izin vermeyeceğini belirtti.

Naidu, "Hindistan, iç işlerimizle ilgili konuda dışarıdan gelecek herhangi bir müdahaleye izin vermeyecektir." ifadesini kullandı.

Letonya Cumhurbaşkanı Egils Levits ve Başbakan Krisjanis Karins ile görüşen Naidu, Hindistan'ın komşuları da dahil olmak üzere bütün ülkelerle barış içinde bir arada yaşamaya inandığını vurguladı.

Naidu, bütün ülkelerin evrensel barışı ve ilerlemeyi sürdürmek için bir araya gelmek zorunda olduğunu dile getirerek, Letonya ile Hindistan'ın "uluslararası sahnede çok yakın iş birliği ile terörizm ve korsanlıkla mücadelede birlikte hareket etmek" hususlarında anlaşmaya vardıklarını kaydetti.