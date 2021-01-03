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Hindistan iki koronavirüs aşısına acil onay verdi

03.01.2021 14:16 | Son Güncelleme:
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Hindistan iki koronavirüs aşısına acil onay verdi

Hindistan’da koronavirüse karşı geliştirilen iki aşıya acil onay verildi.

Birkaç hafta içinde 1 milyar 300 milyon nüfuslu ülkede geniş kapsamlı aşılamanın başlaması bekleniyor.Hindistan koronavirüse karşı geliştirilen iki aşıya onay verildiğini açıkladı. Hindistan İlaç Kontrolü Dairesi'nden yapılan açıklamada, İngiltere-İsveç ilaç şirketi AstraZeneca ile Oxford'un geliştirdiği Hindistan Serum Enstitüsü tarafından üretilen aşı ile Hindistan şirketi Bharat Biotech'in geliştirdiği aşılara "sınırlı kullanım" şartıyla onay verildi. Böylece ülkedeki 1 milyar 300 milyon vatandaşın aşılanacağı, dünyanın en büyük aşılama kampanyasının yakında başlaması bekleniyor.

Hindistan'da 96 bin sağlık çalışanı aşılama konusunda eğitildi. Hindistan İlaç Kontrolü Dairesi Başkanı V.G. Somani aşıların "yüzde 100 güvenli" olduğunu belirtti. Somani aşıların yan etkilerinin tıpkı başka aşılarda olduğu gibi hafif ateş, ağrı ve alerji olduğunu söyledi.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi sosyal medyadan yaptığı açıklamada, aşılara verilen acil iznin virüsle mücadelede "önemli bir dönük noktası" olacağını belirti. Başbakan Modi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada “Acil kullanım onayı verilen iki aşının Hindistan'da yapılması her Hintliyi gururlandırır! SerumInstIndia ve BharatBiotech aşılarına onay veren DCGI, daha sağlıklı ve COVID'siz bir ulusa giden yolu hızlandırıyor. Tebrikler Hindistan. Çalışkan bilim adamlarımıza ve yenilikçilerimize tebrikler” ifadelerini kullandı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi olan Hindistan Serum Enstitüsü'nün verdiği bilgiye göre AstraZeneca'nın aşısı ayda 50-60 milyon adet üretiliyor. Enstitü Genel Müdürü Adar Poonawalla aşının önümüzdeki haftalarda kullanıma hazır olacağını bildirdi.

Hindistan dünya genelinde ABD'nin ardından koronavirüs pandemisinin en çok etkilediği ülkelerin başında geliyor. Ülkede pandeminin başlangıcından bu yana 10 milyon 300 bin insanda virüs tespit edildi. Virüs ve virüse bağlı hastalıklardan 150 bin kişi hayatını kaybetti.

AB yetkilisinden aşı açıklaması

Öte yandan AB Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu Üyesi Stella Kyriakides Alman Haber Ajansı'na (dpa) yaptığı açıklamada, AB'nin koronavirüse karşı aşı geliştiren Biontech firmasından az sayıda aşı ısmarladığı yönündeki eleştirileri geri çevirdi. Kyriakides hali hazırdaki sorunun aşının ısmarlanması değil, dünya genelinde üretim kapasitesindeki darboğaz olduğunu söyledi. AB geçen yıl Kasım ayında Biontech'ten 300 milyon aşı sipariş etmişti. Bu aşılar AB üyesi ülkelere nüfusları oranınca paylaştırılıyor.

dpa, AFP / HT,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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