Hindistan ile Bangladeş fırtına felaketiyle karşı karşıya

Fırtınayla mücadeleyi koronavirüs salgını güçleştiriyor.Hintli meteorologların son 20 yılın en şiddetli fırtınalarından biri olacağını tahmin ettiği "Amphan" Hindistan ve Bangladeş kıyılarına ulaştı. Amphan Fırtınası'nın aşırı kuvvetli rüzgâr ve yağış ile metrelerce yükseklikte dalgalara yol açması bekleniyor. Siklonun tüm şiddetiyle karaya ulaşması halinde hızının saatte en az 165 kilometre olacağı ve 185 kilometreye ulaşabileceği belirtiliyor. Fırtına nedeniyle oluşacak dalga yüksekliğinin 15 metreyi bulabileceği tahmin ediliyor. Hindistan ve Bangladeş'te yol, tren rayları ve telekomünikasyon direklerinin hasar görmesi bekleniyor.

Rohingyalar korumasız

15 milyon nüfusa sahip Kalküta gibi yoğun nüfusa sahip kentlerin fırtınadan fazlasıyla etkileneceği tahmin ediliyor. İnsani yardım kuruluşları özellikle Bangladeş'in güneyinde bir milyon Rohingyanın yaşadığı mülteci kampındaki insanların durumundan kaygı duyuyor. Rohingya kampında kötü ve basit inşa edilen kulübelerde yaşayan bir milyondan fazla mültecinin fırtınadan kendilerini korumalarının çok güç olduğu belirtiliyor. Avrupa Rohingya Konseyi'nden Ambia Parveen, mülteci kampına acilen ulusluslararası yardımların ulaştırılmaması halinde koronavirüs salgınının da hızla yayılabileceği uyarısında bulundu. Kısa bir süre önce Rohingya kampında ilk vaka tespit edilmişti.