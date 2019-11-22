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Hindistan ile Özbekistan arasında güvenlik iş birliği anlaşması

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.11.2019 15:41 | Son Güncelleme

Hindistan ile Özbekistan arasında güvenlik iş birliği anlaşması

Hindistan ile Özbekistan arasında terör ve organize suçlarla mücadele alanlarında iş birliğinin daha da güçlendirilmesi için "güvenlik iş birliği anlaşması" imzalandı.

Ulusal basındaki haberlere göre, Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah ile Özbekistanlı mevkidaşı Pulat Bobojonov, başkent Yeni Delhi'de heyetler arası toplantıda bir araya geldi.

Terör, organize suçlar ve insan kaçakçılığı ile mücadele dahil olmak üzere çeşitli alanlarda ortak çalışmayı güçlendirmesi planlanan güvenlik iş birliği anlaşmasının imzalandığı toplantıda, ayrıca Hindistan kurumlarındaki Özbek güvenlik personelinin kapasite geliştirme ve eğitimi ile ilgili hususlar, sınır muhafızı ve afet yönetimi konuları ele alındı.

Her iki bakan, Hindistan ile Özbekistan arasındaki stratejik iş birliğini vurgularken, ülkeler arasında artan ortak çalışmayı memnuniyetle karşıladıklarını dile getirdi.

Resmi ziyarette bulunmak için 20 Kasım'da Hindistan'a gelen Bobojonov ve heyetinin yarın ülkeden ayrılması planlanıyor.

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