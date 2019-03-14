"Hindistan ile Pakistan diyalog kurmalı"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, Keşmir meselesine ilişkin attıkları adımların diyaloğa teşvik edici olduğunu belirterek, "Hindistan ile Pakistan iki büyük demokrasi. Savaş yolunda gitmektense olgunluk göstermeli ve diyalog kurmalı." dedi.

AA muhabirine açıklamalarda bulunan Qazi, Hindistan ile yaşanan gerginlikte Pakistan tarafının problemleri diyalog yoluyla çözmekten yana tavır aldığını söyledi.

Pakistan'ın çabalarının problemin belirli bir eşiğe gelmesini önlemeye yönelik olduğuna dikkati çeken Qazi, "Maalesef bu, Hindistan tarafında karşılık bulmadı." diye konuştu.

Qazi, bölgedeki gerginliği azaltma çabalarının bir parçası olarak, Hindistanlı Sih hacılar için vizesiz geçiş imkanı sağlayacak ikinci bir sınır kapısı teklifinde bulunulduğuna işaret ederek, Pakistan'dan bir heyetin bu kapsamda Hindistan'a giderek görüşmeler yaptığı bilgisini paylaştı.

Pakistan'ın barış çağrılarının "tek taraflı zayıflık göstergesi" olarak algılanmaması gerektiğini dile getiren Qazi, "Hindistan ile Pakistan iki büyük demokrasi. Savaş yolunda gitmektense olgunluk göstermeli ve diyalog kurmalı. Demokrasiler konuşmazsa kim konuşacak?" ifadelerini kullandı.