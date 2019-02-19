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"Hindistan ile Türkiye arasındaki turizm potansiyeli yüzde 80 arttı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 13:31 | Son Güncelleme

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya: - "Hindistan ile Türkiye arasındaki turizm potansiyeli yüzde 80 arttı. Hindistan'dan gelen turistler genellikle İstanbul ve güney sahillerini tercih etmekteler" - "Erzurum'daki kayak pisti dünyadaki en iyi yerlerden birisi. Erzurum tarihi eser anlamında da çok zengin şehir. Bence eğer hem kayak hem de tarihi yerlerin gezileceği paket bir program hazırlanırsa bu daha fazla insanı cezbedecektir"

Hindistan'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, Türkiye ile ülkesi arasındaki turizm potansiyeline işaret ederek, "Hindistan ile Türkiye arasındaki turizm potansiyeli yüzde 80 arttı. Hindistan'dan gelen turistler genellikle İstanbul ve güney sahillerini tercih etmekteler." dedi.

Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya, Erzurum Valiliğini ziyaret ederek Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Vali Okay Memiş ile görüşen Bhattacharyya, kentte bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi.

İki ülke arasında sıcak bir dostluk yaşandığını ifade eden Bhattacharyya, şunları kaydetti:

"Yakın zamanda Hindistan'da bir terör saldırısı gerçekleşti ve hükümetimiz Türk devletinin bize sunduğu baş sağlığından oldukça memnun oldu. Bu, iki ülkenin ve iki milletin birbiriyle çok sıkı bağlarının en büyük göstergesidir. Bu zor zamanlarda sizin bize gösterdiğiniz sempati çok hoşumuza gitti. Teknoloji transferi gibi özellikle teknolojik anlamda çok sıkı ilişkilerimiz var. Burada matematik bölümünde okuyan üç öğrencimize göz kulak olduğunuz için çok teşekkür ediyoruz. İki ülke arasındaki bağları daha da güçlendirme niyetindeyiz. İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir'de çok büyük bir festival düzenleme niyetindeyiz. Bu festivalde müzik, dans, yemek, içecek ve yoga gibi hemen her türlü etkinlik olacak."

- Daha çok turist için "paket program" önerisi

Bhattacharyya, Türkiye'yi kardeş ülke olarak gördüklerini belirterek, iki ülkenin çok fazla ortak yönünün bulunduğunu dile getirdi.

Sadece 8 aydır ülkede bulunmasına rağmen Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü aktaran Bhattacharyya, "Sizin için elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Yarın Erzurum'daki kayak pistlerini deneyeceğim ve cağ kebap gibi yöresel lezzetlerinizi tadacağım. Hindistan ile Türkiye arasındaki turizm potansiyeli yüzde 80 arttı. Hindistan'dan gelen turistler genellikle İstanbul ve güney sahillerini tercih etmekteler. Geçen günlerde İstanbul EMİT Fuarı'na 60 Hindistanlı turizmci gelmişti. Bunlara ulaşılıp Erzurum daha fazla anlatılmalı. Erzurum'daki kayak pisti dünyadaki en iyi yerlerden birisi. Erzurum tarihi eser anlamında da çok zengin şehir. Bence eğer hem kayak hem de tarihi yerlerin gezileceği paket bir program hazırlanırsa bu daha fazla insanı cezbedecektir." diye konuştu.

- "Erzurum'u Türkiye'de yazılım merkezi yapma hedefimiz var"

Erzurum Valisi Okay Memiş de tarih boyunca Hindistan ile çok sıcak ilişkilerin kurulduğuna işaret etti.

Erzurum'un Anadolu'nun giriş kapısı olduğunu ve adeta zirvesi konumunda bulunduğunu aktaran Memiş, şunları söyledi:

"Türkiye'de hayvancılıkta en önemli merkezlerinden biriyiz. Büyükbaş hayvancılıkta ise Türkiye ikincisiyiz. Hayvansal ürünler ve diğer açılardan Türkiye'deki önemli illerden birisiyiz. Türkiye üreten, gelişen ve büyüyen devlet. Biz biliyoruz ki dünyanın önemli yazılım merkezlerinden birisi de Hindistan. İnternet ortamında Hindistan'daki yazılım şirketleri, dünyanın büyük şirketlerine liderlik yapıyor. Bizim de Erzurum'u Türkiye'de yazılım merkezi yapma hedefimiz var. Bu yönde üniversitemiz, valiliğimiz ile ilerleyen günlerde sizden istişare talep edebiliriz."

Memiş, Palandöken Kayak Merkezi'yle ilgili Büyükelçi Bhattacharyya'ya bilgi verdi.

Konuşmaların ardından Vali Memiş ile Büyükelçi Bhattacharyya birbirlerine çeşitli hediyeler sundu.

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büyükelçi Erzurum Paket turizm Valilik ziyaret

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