Hindistan’ın ‘Baharat Kralı’ 97 yaşında öldü

Kendi baharat markasını kurarak, ‘Baharat Kralı” olarak anılan Dharampal Gulati, 97 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Şirketin Twitter hesabından dün yapılan açıklamada, "Baharat Kralı'na saygı ve onurla" ölümü duyururken, birçok Hint siyasetçi taziyelerini sundu.

‘GÖRÜNTÜSÜYLE DİKKAT ÇEKİYORDU’

İlk okul 5. sınıf terk olan ve Delhi merkezli şirketin reklamlarındaki fiyakalı duruşuyla internette birçok paylaşımın konusu olan Gulati, genellikle abartılı kırmızı bir türban, gür bıyıkları ve inci kolyesiyle dikkat çekmiş, şirketini Hindistan’ın en popüler ikinci baharat markası haline getirmeye başarmıştı.

Penjap dilinde "Saygın bir adamın dükkanı" anlamına gelen Mahashian Di Hatti şu an Pakistan sınırları içinde olan Sialkot şehrinde ilk kez Gulati’nin babası tarafından 1919 yılında kurulmuştu.

Ancak bölünme, genç Gulati'yi Hindistan'a taşınmak zorunda bıraktı ve orada aile işini yeniden kurana kadar minyatür bir at arabasının üzerinde çalıştı.

Şirketin başarısı genel olarak seksenli yıllarda ve sonrasında baharatlarını tanıtmak için boy gösterdiği televizyon reklamlarındaki neşeli yapısıyla ilişkilendirildi. Sosyal medyada ise sıkıca paylaşımlarda kullanılan Gulati uzun yaşamın sembolü olmuştu.