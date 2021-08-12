Hindistan’ın gözlem uydusu fırlatma denemesi başarısız oldu

Hindistan Uzay Ajansı'ndan yapılan açıklamaya göre, uyduyu taşıyan roket, Hindistan’ın Sriharikota uzay merkezinden fırlatılmasından kısa süre sonra üçüncü ve son ateşleme aşamasında teknik arıza nedeniyle başarısız oldu.

DÜNYA'NIN HAREKETLERİYLE SENKRONİZE OLACAKTI

Söz konusu uydu, başarılı şekilde yörüngeye gönderilmiş olsaydı Dünya'nın hareketleriyle senkronize hareket ederek aynı konumda sabit kalacaktı.

Uydudan elde edilen gerçek zamanlı görüntülerle fırtına ve bulut patlamalarının görüntülenmesi, tarım, ormancılık ve denizcilik çalışmaları için veri toplanması hedefleniyordu.

Hindistan Uzay Ajansı, ateşleme arızası nedeniyle başarısız olan fırlatma denemesinden sonra roket ve uyduya ne olduğuna dair açıklama yapmadı.

(AA)

