Hindistan'ın kabusu bitmiyor! Koronavirüsten ölen kişiler Ganj Nehri kıyısına vurdu, mezarlar ortaya çıktı

Sazlıklar arasına gizlenmiş ve kumaşlara sarılmış cesetler, kutsal kabul edilen Ganj Nehri'nde sessizce yüzüyor. Koronavirüs salgınını en ağır şekilde yaşayan Hintliler, daha virüs kabusunu atlatamadan yeni bir kabusla karşı karşıya.

Mevsimsel muson taşkınlarının başlaması, 2.500 kilometre uzunluğundaki su yolunda güçlü akıntıların yükselmesine ve kıyılarında gömülü bazı cesetlerin yerinden oynamasına neden oldu. Allahabad'daki yetkililer, son üç hafta içinde yüzen yaklaşık 150 cesedin yakıldığını söylüyor.

VİRÜS SIRASINDA 600 CESET NEHRE ATILDI

Cenaze ateşleri, yeni cesetlerin alınmasını bekleyen odun yığınlarının yanında nehir kıyısında sıralınıyor. Yetkililer, virüs dalgası sırasında Ganj'a 600 kadar cesedin gömüldüğünü tahmin ediyor. Ancak yerel halk, bunun gerçek sayının çok küçük bir parçası olduğuna inanıyor ve önümüzdeki haftalarda daha fazla cesedin kıyıya vurucağını düşünüyor.

Mevsimsel muson taşkınlarının başlaması, 1.550 mil uzunluğundaki su yolunda güçlü akıntıların yükselmesine ve kıyılarda gömülü bazı cesetlerin yeniden ortaya çıkmasına neden oldu.



