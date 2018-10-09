‘Hindistan İran’dan Petrol Alımına Devam Edecek’

Reuters haber ajansının bildirdiğine göre, Hindistan, Kasım ayında İran’dan 9 milyon varil petrol satın alacak. Ajans haberini iki sanayi yetkilisine dayandırdı. Dünyanın üçüncü büyük petrol ithalatçısı Hindistan, bu alımı yaptığı takdirde, Amerika’nın 4 Kasım’da tekrar devreye sokmayı planladığı İran’a yönelik enerji yaptırımlarına rağmen bu ülkeden ham petrol alımlarını kesmemiş olacak.
Bir kaynak, Hint Petrol Şirketi’nin 6 milyon varil, Mangalore Rafineri ve Petrokimyasallar Limited Şirketi’nin de 3 milyon varil alacağını söyledi.
Her iki şirketten haberle ilgili bir açıklama henüz gelmedi.
Daha önceki yaptırımlar döneminde de Hindistan İran’dan petrol satın almayı sürdürmüş ancak Amerikan mali sisteminden dışlanmamak için alımlarını kayda değer miktarda düşürmüştü.
Hindistan’ın dışişleri bakanı geçen Mayıs’ta yaptığı açıklamada, ülkesinin başka ülkeler değil sadece BM’nin getirdiği yaptırımlara uyacağını söylemişti.
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