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Hindistan Keşmir sınırında 2 Pakistanlıyı gözaltına aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 12:48 | Son Güncelleme

Hint ordusu, terör örgütü Laşker-i Taiba üyesi olduğunu iddia ettiği 2 Pakistan vatandaşını Kontrol Hattı yakınında gözaltına aldı - Pakistan emniyeti, alıkonulan vatandaşların sınıra yakın köylerde ikamet ettiğini ve haklarında daha önce kayıp ihbarı bulunduğunu açıkladı

SRINAGAR (AA) - Hint ordusu, Keşmir'de Hindistan ve Pakistan'ın kontrolündeki bölgeleri ayıran Kontrol Hattı (LoC) yakınlarında 2 Pakistan vatandaşını gözaltına aldı.

Hint ordusunun bölgede konuşlu 15. Kolordu Komutanı Korgeneral Kanwal Jeet Singh Dhillon, yaptığı açıklamada, terör örgütü Laşker-i Taiba üyesi olduğu iddia edilen iki Pakistan vatandaşının yakalandığını bildirdi.

Alıkonulan Pakistan vatandaşlarını "terörist" olarak niteleyen Korgeneral Dhillon, Pakistan ordusunun bölgedeki üsleri aracılığıyla teröristlerin Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'e sızmasına yardım ettiğini ileri sürdü.

Dhillon, "Pakistan Keşmir Vadisi'ndeki barışı baltalamak üzere bölgeye azami sayıda teröristi sokmak için umarsız bir çaba içinde." ifadesini kullandı.

- Tarlada çalışan köylüler

Öte yandan Pakistan kontrolündeki Azad Keşmir bölgesi emniyet kaynakları Hint ordusu tarafından alıkonulan Pakistan vatandaşı Halil Ahmet (33) ve Muhammed Nazım (22) hakkında daha önce kayıp ihbarı yapıldığını bildirdi.

Polis memuru Raja Cemil, AA muhabirine telefonda yaptığı açıklamada, Ahmet ve Nazım'ın ailesinin, 21 Ağustos'ta Haveli bölgesinde tarlada çalışırken kaybolduklarını polise bildirdiğini ifade etti.

Kayıp kişilerden Ahmet'in Hallan, Nazım'ın ise Tenda Ban köylerinde ikamet ettiğini belirten Cemil, "Kayıp kişiler hakkındaki raporu kayda geçirip aynı gün üstlerimize bildirdik. Elimizde henüz kesin bir bilgi yok ama aileleri iki adamın Hint askerilerince götürüldüğünü iddia ediyor." diye konuştu.

Ahmet ve Nazım'ın yaşadığı bölgede sınırda tel örgülerin olmadığına ve yakın çevrede Hint ordusuna ait kontrol noktaları bulunduğuna dikkati çeken Cemil, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.

- Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılması

Hindistan, yaptığı değişiklikle Anayasa'nın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

Seçim kampanyası döneminde yaptığı konuşmalarda Cammu Keşmir'in özel statüsünün kaldırılacağına dair söz veren Narendra Modi liderliğindeki milliyetçi Hindistan Halk Partisi hükümeti, bağımsızlık sonrası bölgeye tanınan otonom yapıyı verdiği kararla ortadan kaldırmış oldu.

Kararının ardından bölgede Hint güvenlik güçleri Cammu Keşmir'de asayiş operasyonlarını ve sivil halk üzerindeki baskıları, yoğunlaştırmış, bölgedeki tüm yerel partilerin yöneticileri ve üyeleri gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu Keşmir Hindistan kontrol hattı Pakistan

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