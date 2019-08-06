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Hindistan Keşmir’de iletişimi kesti

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.08.2019 14:22 | Son Güncelleme

Hindistan’da Cemmu Keşmir’in özerkliğini kaldıran yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından şehirde tüm iletişim kesildi ve sıkı güvenlik önlemleri alındı.Hindistan’da Cemmu Keşmir’in özerkliğini kaldıran yasa tasarısının Federal parlamentonun üst kanadı olan Eyaletler Meclisi’nde de kabul edilmesinin ardından bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Hindistan’da Cemmu Keşmir’in özerkliğini kaldıran yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından şehirde tüm iletişim kesildi ve sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Hindistan’da Cemmu Keşmir’in özerkliğini kaldıran yasa tasarısının Federal parlamentonun üst kanadı olan Eyaletler Meclisi’nde de kabul edilmesinin ardından bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Özerkliği kaldırılan Cemmu Keşmir’de internet ve telefon sinyalleri dün itibariyle kesilirken sokaklarda on binlerce asker devriyeye devam etti.
Keşmir’in özerkliğinin kaldırılması karşısında halkın sokaklarda protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyordu. Ancak askerlerin sokaklarda dolaştığı ve iletişimin olmadığı bölgeden halkın nasıl bir tepki verdiğine dair herhangi bir bilgi alınamazken, yerel yetkililerin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Madde 370 neden önemli?
Keşmir’in özerk statüsünü garanti altına alan “Madde 370”in kaldırılmasının, Keşmir halkı ve Delhi yönetimi arasındaki ilişkiyi ciddi şekilde değiştireceği konuşuluyor. Madde 370, Hindistan’a bağlı olan Cemmu Keşmir’in belli oranda otonomi sahibi olmasına izin veriyordu. Madde uyarınca Cemmu Keşmir, kendi anayasası, ayrı bir bayrak ve yasa yapma özgürlüğüne sahip olsa da dış ilişkiler, savunma ve haberleşme konusunda merkezi hükumete bağlı olarak kalıyordu. Maddenin yürürlükten kaldırılması ise Keşmir’in tüm bu ayrıcalıklarını kaybetmesi anlamına geliyor.

Pakistan’la Hindistan arasında ihtilaf meselesi
İngiltere, 1947 yılında Hindistan’dan çekilirken Keşmir’i de Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bırakmıştı. Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Keşmir halkı, Pakistan ile birleşme kararı alsa da dönemin prensi tercihini Hindistan’dan yana kullanmıştı. Bölge halkının prens tarafından verilen karara karşı çıkmasının ardından Hindistan ve Pakistan bölgeye asker göndermiş ve iki komşu arasında 1947 yılında savaş çıkmıştı.
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 1948 yılında aldığı kararla Keşmir’in askerden arındırılmasına karar vermişti. Günümüzde Hindistan Keşmir’in yüzde 45’ini Pakistan ise yüzde 35’ini kontrol ediyor. Hindistan kontrolündeki bölgelere "Cammu Keşmir", Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir’e "Azad Keşmir" adını verdi.
Keşmir’in Hindistan yönetimindeki kısmında yıllar süren ayrılıkçı hareket sırasında binlerce Keşmirli hayatını kaybetti. Bölgeden iletişim kurmayı başaran bir kişi, “Hiç kimse ülkenin diğer kesimlerinde ne olduğunu bilmiyor. Kimseyle konuşamıyoruz. Neler olduğunu ve neler olacağını bilmeyen insanlar endişeli” sözleriyle kentteki gerginliği tarif etmeye çalıştı.
Ülkenin diğer bölgelerinde yaşayan Keşmirliler, iletişimin kesildiği bölgede yaşayan yakınlarına ulaşamadıkları için endişeli ve korkmuş olduklarını ifade ediyor. Delhi’de eğitim gören bir öğrenci, ailesi hakkında bilgi alabilmek için polis karakolunu dahi aradığını ama bunun boş bir çaba olduğunu belirtti.

Pakistan Ordusu, Hindistan’ın Keşmir’le ilgili eylemlerini reddetti
Pakistan Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü ve Tümgeneral Asif Ghafoor, sosyal medya hesabı üzerinden ordu için "Hükumetin Hindistan’ın Keşmir’le ilgili eylemlerini reddetmesine tam destek verdi” açıklamasında bulundu.
Tümgeneral Asif Ghafoor’un açıklaması, Rawalpindi’deki bir komutanlar toplantısının ardından geldi. Ghafoor, "Pakistan, Hindistan’ın madde 370 aracılığıyla işgalini meşrulaştırma çabalarını asla tanımayacak" dedi.

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