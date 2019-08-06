Hindistan Keşmir’de iletişimi kesti

Hindistan’da Cemmu Keşmir’in özerkliğini kaldıran yasa tasarısının kabul edilmesinin ardından şehirde tüm iletişim kesildi ve sıkı güvenlik önlemleri alındı.

Hindistan’da Cemmu Keşmir’in özerkliğini kaldıran yasa tasarısının Federal parlamentonun üst kanadı olan Eyaletler Meclisi’nde de kabul edilmesinin ardından bölgede olağanüstü güvenlik önlemleri alındı. Özerkliği kaldırılan Cemmu Keşmir’de internet ve telefon sinyalleri dün itibariyle kesilirken sokaklarda on binlerce asker devriyeye devam etti.

Keşmir’in özerkliğinin kaldırılması karşısında halkın sokaklarda protesto gösterileri düzenlemesi bekleniyordu. Ancak askerlerin sokaklarda dolaştığı ve iletişimin olmadığı bölgeden halkın nasıl bir tepki verdiğine dair herhangi bir bilgi alınamazken, yerel yetkililerin gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı.

Madde 370 neden önemli?

Keşmir’in özerk statüsünü garanti altına alan “Madde 370”in kaldırılmasının, Keşmir halkı ve Delhi yönetimi arasındaki ilişkiyi ciddi şekilde değiştireceği konuşuluyor. Madde 370, Hindistan’a bağlı olan Cemmu Keşmir’in belli oranda otonomi sahibi olmasına izin veriyordu. Madde uyarınca Cemmu Keşmir, kendi anayasası, ayrı bir bayrak ve yasa yapma özgürlüğüne sahip olsa da dış ilişkiler, savunma ve haberleşme konusunda merkezi hükumete bağlı olarak kalıyordu. Maddenin yürürlükten kaldırılması ise Keşmir’in tüm bu ayrıcalıklarını kaybetmesi anlamına geliyor.