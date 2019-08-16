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Hindistan, Keşmir’de kısıtlamaları azaltacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.08.2019 13:07 | Son Güncelleme

Hindistan hükumeti, “Cemmu ve Keşmir” bölgesinin özerkliğini kaldırdıktan sonra bölgede uygulamaya soktuğu kısıtlamaları önümüzdeki günlerde kaldıracağını açıkladı.Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cemmu ve Keşmir’e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370’inci maddesini 5 Ağustos’ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Hindistan hükumeti, “Cemmu ve Keşmir” bölgesinin özerkliğini kaldırdıktan sonra bölgede uygulamaya soktuğu kısıtlamaları önümüzdeki günlerde kaldıracağını açıkladı.
Hindistan, yarım asırdan uzun süredir Cemmu ve Keşmir’e ayrıcalık tanıyan anayasanın 370’inci maddesini 5 Ağustos’ta iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı. Kararın ardından bölgedeki tüm haberleşme ağı kısıtlanmış, yerel meclis feshedilmiş ve sokağa çıkmaya kısıtlama getirmişti. Keşmir Vadisinde uygulanan tecrit, birçok kesim tarafından tepki toplamıştı, konu Hindistan Yüksek Mahkemesine taşındı. Mahkeme, gazetelerin çalışabileceği kadar iletişim kısıtlamasının kaldırıldığını açıkladı. Kashmir Times gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Anuradha Bhasin, mahkemeden sonra yaptığı açıklamada, muhabirlerine hem mobil hem telefonla erişemediğini ve internetin çalışmadığını söyledi. Hükumetin avukatı Tushar Metha ise, önümüzdeki günlerde durumun iyileştirileceğini söyledi.
Hindistan’da yayın yapan NDTV televizyonuna açıklama yapan yerel kaynaklar, okulların pazartesi günü açılacağını açıkladı. Ancak bölgedeki yüzlerde siyasi lider, aktivist hala gözaltında tutuluyor.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi hükumeti, Cemmu ve Keşmir’in özel statüsünün kaldırılmasının gerekli olduğunu belirtmiş ve en kısa sürede Hindistan’a adapte olması ve refahı artmasından emin olduklarını söyledi.

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