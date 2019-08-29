"Hindistan Keşmir'de savaş suçu işliyor"

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ın Cammu Keşmir'deki adımlarının savaş suçu olduğunu söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Han, yarın saat 12.00-12.30'da "Keşmir Saati" kapsamında Keşmir ile Pakistan'ın dayanışmasını net şekilde ortaya koymak için halkı sokağa çıkmaya çağırdı.

Başbakan Han, "Irkçı Hint baskısına, insanlık dışı 24 saatlik sokağa çıkma yasağına, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Keşmirli sivillerin günlük olarak yaralanması ve öldürülmesine ve Modi hükümetinin tüm etnik temizlik adımlarına karşı" Cammu Keşmir'in arkasında olduklarına dair kararlı bir mesaj göndermek için Pakistanlılardan işlerine yarım saat ara vererek yollara çıkmasını istedi.

Han, "Hindistan'ın, işgali altındaki Keşmir'in demografisini değiştirme planı Dördüncü Cenevre Sözleşmesi kapsamında savaş suçudur." ifadelerini kullandı.

Öte yandan yerel basında, Keşmir Saati öncesi siren seslerinin duyulacağı ve saat 12.00'de Pakistan ve Keşmir'in marşlarının çalınacağı belirtildi.

Han, birkaç gün önce yaptığı açıklamada, eylüldeki Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'na kadar Keşmir konusunda ülkesinde her hafta 30 dakikalık etkinlik olacağını bildirmişti.