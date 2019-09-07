HABER

"Hindistan Keşmirlilerin cesaretini kırmaya çalışıyor"

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2019 19:55 | Son Güncelleme

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi: - "Dünyanın en büyük demokrasisi olduğunu iddia eden Hindistan, miyop vizyonuyla, işgal altında tuttuğu Keşmirlilerin cesaretini kırabileceğini düşünüyor" - "Dünya nüfusunun 5'te 1'ine ev sahipliği yapan Güney Asya bir krizin eşiğinde. Hindistan yönetiminin en ufak endişesi yok"

Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi, "Dünyanın en büyük demokrasisi olduğunu iddia eden Hindistan, miyop vizyonuyla, işgal altında tuttuğu Keşmirlilerin cesaretini kırabileceğini düşünüyor." dedi.

Büyükelçi Qazi, başkentteki Asma Köprü Uluslararası Öğrenci Derneğinde, "Keşmir'in Bilinmeyen Yüzü" başlıklı konferans verdi.

Keşmir'in statüsünün 5 Ağustos'ta değiştirildiğini anımsatan Qazi, Hindistan'ın bölgenin demografik yapısını da dönüştürmeye çalıştığını söyledi.

Qazi, kararın açıklanmasından sonra bölgede tansiyonun her geçen gün yükselme eğiliminde olduğuna vurgu yaparak, Keşmir'de silahlı Hint askerlerinin evlerin önünde beklediğini dile getirdi.

Keşmir halkının ilaç yetersizliğiyle karşı karşıya kaldığına dikkati çeken Qazi, sosyal hayatta da çeşitli sorunlar yaşandığını kaydetti.

Qazi, uluslararası medya ve toplumun Hindistan'ı durdurmaktaki başarısızlığına işaret ederek, "Dünyanın en büyük demokrasisi olduğunu iddia eden Hindistan, miyop vizyonuyla, işgal altında tuttuğu Keşmirlilerin cesaretini kırabileceğini düşünüyor." dedi.

Yeni Delhi yönetiminin Keşmir endişesi taşımadığını ve gelecek dönemde Keşmirlilerin 'kendi kaderini tayin etmek hakkını' elinden alacağına dikkati çeken Qazi, şöyle devam etti:

"Dünya nüfusunun 5'te 1'ine ev sahipliği yapan Güney Asya bir krizin eşiğinde. Hindistan yönetiminin en ufak endişesi yok. Sürekli kontrol hattı ihlalleri yaşanıyor. Uluslararası toplum bunu ele almak zorunda. Hindistan'ın girişimleri asla başarıya ulaşamayacaktır. Dünya vicdanını harekete davet etmeliyiz. Bu konuda gençler bizim geleceğimizdir."

- Hindistan Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini 5 Ağustos'ta iptal ederek, bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmış, Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayırmıştı.

İngiltere'den bağımsızlığın kazanıldığı 1947'den bu yana Cammu Keşmir, kendi yasalarını çıkarabilen ayrıcalıklı konumdaydı. Bu özel statü, yabancıların bölgeye yerleşmesine ve mülk edinmesine izin vermeyen vatandaşlık yasasını da içeriyordu.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
Dikkat, geliyor! Saat verildi, o bölgeler uyarıldıDikkat, geliyor! Saat verildi, o bölgeler uyarıldı
Rize'de heyelanda ev çöktü: 1 yaralıRize'de heyelanda ev çöktü: 1 yaralı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Keşmir Muhammad Syrus Sajjad Qazi Pakistan

En Çok Okunan Haberler

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

'Perşembe günü inanıyorum ki faiz daha da düşecek'

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

Cumhurbaşkanı açıkladı! 29 Ekim'de açılacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Fiyatlar değişti! En az 40 lira olacak

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

Danla Bilic ABD'yi karıştırdı! Kendall Jenner şikayetçi oldu

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

AK Partili isimden Mansur Yavaş'a: Ankara'yı sana dar ederiz

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Mardin'de Özel Harekat Şube Müdürü şehit oldu

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dikkat, geliyor! Saat verildi, meteoroloji o bölgeleri uyardı

Dikkat, geliyor! Saat verildi, o bölgeler uyarıldı

Genelkurmay Başkanı Güler'den ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı

Türkiye'den ABD'ye 'güvenli bölge' mesajı!

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

İstiklal Caddesi'nde dehşet! Durakta beklerken öldürdüler

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Mardin’de sokağa çıkma yasağı ilan edildi

İstanbul Sultanbeyli'de çatışma! Çok sayıda gözaltı

Sultanbeyli'de çatışma! Çok sayıda gözaltı

Zırhlı araçlar ortak devriyeye hazır

Hareketlilik başladı! Zırhlı araçlar hazır

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.