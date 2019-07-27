Hindistan kullanımını teşvik için elektrikli araçlara vergi indirimi getirdi

Hindistan çevre dostu araçların kullanımını teşvik etmek için elektrikli araçlarda ve şarj birimlerine vergi indirimi getirdi.

Hindistan Maliye Bakanlığı yayınladığı bir açıklamada, daha önce elektrikli araçların mal ve hizmet vergisini yüzde 12’den yüzde 5’e yine şarj ünitelerinin vergisini de yüzde 18’den yüzde 5 düşürdüğünü duyurdu.

Hindistan hükümeti yine bu ay başında elektrikli araç alımında vergi indirim kararı almıştı.

Dünya’nın 3.büyük sera gazı salınımı yapan ve dünyanın en kalabalık 14 şehrine sahip olarak en çok hava kirliliği olan Hindistan’ın 2030 yılına kadar elektrikli araç sayısını yüzde 30’a çıkarmayı hedeflediği kaydedildi. Ülkede elektrikli araçların şarj istasyonlarının az ve akülerin pahalı olması sebebiyle elektrikli araç oranının yüzde 1 civarında bulunduğu belirtildi.

Hindistan Hükümeti, lityum batarya üretim fabrikaları açarak ve güneş enerjili elektrik şarj alt yapısını yaygınlaştırarak ülkenin elektrikli araç üretim merkezi haline getirmeyi planladıklarını açıkladı.

Hindistan hükümeti, ülkenin fosil yakıta bağımlılığına azaltmak için bu aybaşından itibaren elektrikli araç satışlarını artırmayı teşvik için bazı otomobil parçalarının ithalinden vergiyi kaldırdı.



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