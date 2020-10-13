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Hindistan medyası: Trump’ın iyileşmesi için dört gün oruç tutan çiftçi kalp durması sonucu öldü

13.10.2020 19:02 | Son Güncelleme

Hindistan medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyileşmesi için dört gün boyunca oruç tutan 38 yaşındaki bir çiftçinin kalp durması sonucu öldüğünü yazdı.

Hindistan medyası, ABD Başkanı Donald Trump'ın iyileşmesi için dört gün boyunca oruç tutan 38 yaşındaki bir çiftçinin kalp durması sonucu öldüğünü yazdı.

Ailesine göre Telangana eyaletinde yaşayan Bussa Krişna Raju, Trump'a tanrı gibi taptığını söylüyordu. Raju evini Trump'ın gerçek boyutta bir heykelinin yer aldığı bir tapınağa çevirmişti.

Times of India gazetesinin haberine göre Raju, Trump'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığı haberini alınca bunalıma girdi.

Raju, Trump'ın iyileşmesi için dört gün oruç tuttu. Orucunu cuma günü sona erdiren Raju, ertesi gün bir yakınının evinde çay içerken fenalaştı.

'Trump'ı duyunca yıkıldı'

Daha önce bir sağlık sorunu olmadığı belirtilen Raju kurtarılamadı. Raju'nun ölüm nedeninin tuttuğu oruçla bağlantılı olup olmadığı bilinmiyor.
Raju evini Trump'ın gerçek boyutta bir heykelinin yer aldığı bir tapınağa çevirmişti.

Bir yakını "Trump'ın testinin pozitif çıktığını öğrenince yıkıldı. Uykusuz geceler geçirdi, Üç-dört gün bir şey yemedi, dua etti. Kalp durması sonucu öldü" dedi.

Raju daha önce, Times of India gazetesine rüyasına girdikten sonra Trump'a tapmaya başladığını söylemişti.

Bussa Krişna Raja, Şubat'ta Trump'ın Hindistan'a ziyareti sırasında "Çok gurur duyuyorum çünkü tanrım Hindistan'a geldi. Trump'a tanrı olarak tapıyorum ve yakında onunla buluşacağıma inanıyorum. Trump terörle mücadelede büyük rol oynadı" demişti.

ABD Başkanı Donald Trump'a 1 Ekim'de koronavirüs teşhis konmuştu. Walter Reed Ulusal Askeri Tıp Merkezi'ne kaldırılan Trump üç gün sonra taburcu edilmişti.

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