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Hindistan menşeli öksürük şurubu hayattan kopardı! Özbekistan'da 19 çocuk öldü

09.01.2023 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Özbekistan'da, Hindistan menşeli öksürük şurubundan 1 çocuğun daha öldüğü açıklandı. Öte yandan ülkede geçen ay 18 çocuk, şurup nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Hindistan menşeli öksürük şurubu hayattan kopardı! Özbekistan'da 19 çocuk öldü

Özbekistan'da, 19 çocuğun ölümüne neden olan Hint Marion Biotech firmasının "Dok-1 Max" öksürük şurubunun bir çocuğun daha ölümüne yol açtığı bildirildi.

Özbekistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Namangan bölgesinde Hindistan'ın Marion Biotech firmasınca üretilen "Dok-1 Max" öksürük şurubunun kullanılması sonucunda 3 yaşındaki bir çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, çocuğun vefatının geçen ay sonunda gerçekleştiği kaydedildi.

ÜLKEDE İLACIN SATIŞI YASAKLANMIŞTI

Geçen ay, Semerkant'taki çocuk hastanesinde "Dok-1 Max" şurubunu kullanan 18 çocuk, Kaşkaderya bölgesinde de 1 çocuk hayatını kaybetmişti.

Bununla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, öksürük şurubuyla ilgili yapılan laboratuvar analizlerinde ilacın bileşiminde zehirli madde olan "etilen glikol" tespit edilmiş ve ülkede ilacın satışı yasaklanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hindistan öksürük şurubu

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