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Hindistan Merkez Bankasından hükümete 24 milyar dolar aktarma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2019 13:02 | Son Güncelleme

Ülkede tartışma yaratan karar muhalefet partilerinin tepkisini çekti

Hindistan Merkez Bankasının, Başbakan Narendra Modi liderliğindeki hükümete 24 milyar doların üzerinde para aktarması ülkede tartışma yarattı.

Hindistan'da ana muhalefetteki Ulusal Kongre Partisi, Hindistan Merkez Bankasının hafta başında "Modi hükümetine 24,56 milyar dolar para aktarılacağı" yönündeki açıklamasına tepki göstererek bunun, "Merkez Bankasının nakit rezervini asgariye indireceğini" söyledi.

Ulusal Kongre Partisinden yapılan açıklamada, Hindistan ekonomisinin hiç "bu kadar acımasızca saldırıya" uğramadığı ifadesi kullanıldı.

Parti üst düzey üyelerinden Anand Şarma, Yeni Delhi'de yaptığı açıklamada, Hindistan Merkez Bankasının eski yöneticileri Raghuram Rajan ve Urjit Patel'in hükümete bu kadar para aktarılmasına karşı çıktığını belirtti.

Şarma, "Hindistan derin bir mali krizde, ekonomi darmaduman, tüm kalkınma göstergeleri düşük. Hindistan'ın gayri safi yurt içi hasılası sürekli olarak düşüyor." dedi.

Hindistan Komünist Partisinin lideri Sitaram Yechury, Twitter'dan Modi'nin liderliğindeki Hindistan Halk Partisini (BJP) hedef alan paylaşımlarda bulundu.

Yechury, "Modi hükümeti 2014'ten bu yana propaganda kampanyalarına fon sağlamak için Hindistan Merkez Bankasının kazançlarının yüzde 99'unun üzerine yattı. Şimdi de görünürde, Modi'nin dostları tarafından yağmalanan bankaların sermaye yapısını yeniden düzenlemek için 24 milyar doları hortumladı." ifadelerini kullandı.

Sosyal meseleler yorumcusu G Sampath, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hindistan Merkez Bankasının hamlesinin "sağlıksız bir örnek" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Sampath, "Hindistan Merkez Bankasının bağımsızlığına büyük bir soru işareti getiriyor. Öte yandan hükümetin, sosyal refah projelerine fon sağlanmasına ve bütçe açığı hedefinin yakalanmasına yardım edecektir." dedi.

Hindistan Maliye Bakanı Nirmala Sitharaman ise bankanın hamlesini savunarak, "Hindistan Merkez Bankasının güvenirliği konusundaki herhangi bir ima, bana göre biraz garip." diye konuştu.

Hindistan Merkez Bankası, pazartesi gecesi hükümete 24 milyar doların üzerinde para aktarılmasına karar vermişti.

Hindistan'da gayri safi yurt içi hasıla büyüme oranı, ocak-mart aralığında yüzde 5,8 ile son 5 yılın en düşük seviyesini görmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
24 milyar dolar Hindistan Merkez Bankası

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