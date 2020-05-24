Hindistan Normale Dönmeye Çalışırken İngiltere’de Corona Krizi

Reuters haber ajansının son rakamlarına göre dünyada Corona virüsüne yakalananların sayısı 5 milyon 270 bin, ölenlerin toplam sayısıysa 340 bine dayandı

Dünyada en fazla vaka sayısının oldu ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine çok yaklaştı.

Avrupa’da vaka sayısının artmakta olduğu İngiltere'de ise şimdilik küçük çaplı bir kriz yaşanıyor. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin üyeleri Başbakan Boris Johnson'un kıdemli danışmanı Dominic Cummings'in istifasını istedi.

Cummings'in Corona salgını önlemleri sırasında ailevi nedenlerden dolayı 400 kilometre yol katederek İngiltere'nin kuzeyine gittiği belirtiliyor.

İngiltere medyasına göre bir kabine üyesi hükümetin güvenilirliğinin zarar gördüğünü belirtti.

Johnson’a muhalefetten de tepki var. İşçi Partisi lideri Keir Starmer Johsnon’ın Cummings’e karşı harekete geçmemesinin İngiliz halkının yaptıklarına hakaret olduğunu kaydetti.

Dünyanın en fazla nüfusa sahip ikinci ülkesi Hindistan’da ise üç büyük eyalet Pazartesi günü havaalanlarını açmaya hazırlanıyordu, ancak yeni vakaların artmasıyla bu planlar ertelendi.