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Hindistan Normale Dönmeye Çalışırken İngiltere’de Corona Krizi

24.05.2020 21:18 | Son Güncelleme

Reuters haber ajansının son rakamlarına göre dünyada Corona virüsüne yakalananların sayısı 5 milyon 270 bin, ölenlerin toplam sayısıysa 340 bine dayandı

Hindistan Normale Dönmeye Çalışırken İngiltere’de Corona Krizi

Reuters haber ajansının son rakamlarına göre dünyada Corona virüsüne yakalananların sayısı 5 milyon 270 bin, ölenlerin toplam sayısıysa 340 bine dayandı

Dünyada en fazla vaka sayısının oldu ABD’de hayatını kaybedenlerin sayısı 100 bine çok yaklaştı.

Avrupa’da vaka sayısının artmakta olduğu İngiltere'de ise şimdilik küçük çaplı bir kriz yaşanıyor. İktidardaki Muhafazakar Parti'nin üyeleri Başbakan Boris Johnson'un kıdemli danışmanı Dominic Cummings'in istifasını istedi.

Cummings'in Corona salgını önlemleri sırasında ailevi nedenlerden dolayı 400 kilometre yol katederek İngiltere'nin kuzeyine gittiği belirtiliyor.

İngiltere medyasına göre bir kabine üyesi hükümetin güvenilirliğinin zarar gördüğünü belirtti.

Johnson’a muhalefetten de tepki var. İşçi Partisi lideri Keir Starmer Johsnon’ın Cummings’e karşı harekete geçmemesinin İngiliz halkının yaptıklarına hakaret olduğunu kaydetti.

Dünyanın en fazla nüfusa sahip ikinci ülkesi Hindistan’da ise üç büyük eyalet Pazartesi günü havaalanlarını açmaya hazırlanıyordu, ancak yeni vakaların artmasıyla bu planlar ertelendi.

Federal hükümetin planı yakın zamanda uçuşları yeniden başlatmak. Hindistan’da Pazar günü 6.767 yeni vaka kayda geçti. Bu son 24 saatte yaşanan en büyük vaka artışına denk geliyor. Ülkede toplam vaka sayısı 131 bin oldu.

Bu arada Rusya’da Pazar günü son 24 saatte Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 153 olduğu belirtildi. Ülkede toplam ölü sayısı 3.541’e yükseldi. Ülkede Corona virüsüyle mücadele faaliyetlerini koordine eden daireye göre son 24 saatte 8.599 yeni vaka kayıtlara geçti, bunun bir gün öncesine göre daha düşük olduğu belirtildi. Ülke genelinde toplam vaka sayısıysa 344 bin 481 olarak açıklandı.

Orta Doğu’nun güçlü ekonomilerinden Suudi Arabistan’da Maliye Bakanı Muhammed el Cedan harcamaların kısıtlanması gerektiğini ancak ekonominin salgınla baş edebilecek güçte olduğunu belirtti.

İran’da ise Fars haber ajansı virüse yakalanan 107 yaşında bir kadının iyileştiğini belirtti.

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