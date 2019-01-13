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Hindistan-Orta Asya-Afganistan Diyaloğu Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 13:58 | Son Güncelleme

Yedi ülkenin dışişleri bakanları, bölgesel iş birliği ve güvenlik meseleleri ile Afganistan'a destek konularını içeren ortak bildiri yayınladı

SEMERKANT (AA) - Özbekistan'ın Semerkant şehrinde düzenlenen Hindistan-Orta Asya-Afganistan Diyaloğu Toplantısı'nın ardından ortak bildiri yayımlandı.

Özbekistan Dışişleri Bakanı Abdulaziz Kamilov, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Çingiz Aydarbekov, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov, Kazakistan Dışişleri Bakanı Beybut Atamkulov ve Afganistan Dışişleri Bakanı Selahaddin Rabbani katıldıkları toplantının ardından bölgesel, güvenlik, ulaşım, taşımacılık, enerji ve yatırım alanlarındaki iş birliği meseleleri ile Afganistan'a destek konularını içeren ortak bildiri açıklandı.

Bildiride, kültürel, ticari ve diğer alanlarda bağları olan Hindistan ve Orta Asya ülkelerinin bu dostane ilişkilerin ikili ve çoklu formatta karşılıklı olarak geliştirilmesine olan bağlılıklarını belirten taraflar, güvenlik, istikrar ve sürdürülebilir kalkınmayı sağlamak amacıyla güncel sorunların ortak çözümü için karşılıklı iş birliğine hazır olduklarını teyit etti.

Tarafların, terörizmin her türlü şekli ve tezahürünü kınayarak, dünya halkları ve ekonomilerine bir tehdit olan terörle mücadelede iş birliği yapacaklarını vurguladığı bildiride, Orta Asya ülkelerindeki ekonomik büyüme meselelerine çözüm sunan ortak projeleri eşitlik, karşılıklı saygı ve menfaatlere dayanarak geliştirmenin önemine değinildi.

Orta Asya ülkelerinin transit, ulaştırma ve taşımacılık potansiyelini arttırma, bölgedeki ulaştırma ve lojistik sistemini geliştirme, bölgesel ve uluslararası ulaştırma koridorları oluşturmak için ortak girişimlere ilişkin iş birliğini daha da derinleştirmekten yana oldukları kaydedilen bildiride, özellikle Hindistan'ın uluslararası ulaştırma ve transit koridorunun kurulmasına ilişkin Aşkabat Anlaşması'na katılımından duydukları memnuniyet belirtildi.

Toplantıya katılan bakanların, bölgesel iş birliği ve taşımacılığın önemli unsuru olan Afganistan'ın Hindistan-Orta Asya Diyaloğu'nun ilk toplantısına katılmasını alkışlarken, katılımcı ülkelerin Afganistan'ın yeniden kalkınmasını ve ülkede barış, güvenlik ve istikrarın sağlanmasını destekleyeceği vurgulandı.

Afganistan'ın katılımıyla Hindistan-Orta Asya Diyaloğu dışişleri bakanları toplantısının düzenli olarak gerçekleştirilmesi ve bir sonraki toplantının gelecek sene Hindistan'da yapılması kararlaştırıldı.

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"Hindistan-Orta Asya-Afganistan" Dışişleri Bakanları Toplantısı Afganistan Hindistan Özbekistan

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