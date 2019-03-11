HABER

Hindistan-Pakistan sınırında çatışma: 2 ölü, 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 11.03.2019 21:46 | Son Güncelleme

Hindistan ve Pakistan sınırında devam eden çatışmalarda 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik nedeniyle sınırda çatışmalar devam ediyor.

Hindistan ve Pakistan sınırında devam eden çatışmalarda 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.
Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik nedeniyle sınırda çatışmalar devam ediyor. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin arasında fiili sınır olan Keşmir’deki kontrol hattında (LoC) Hindistan tarafından açılan ateş sonucu biri kadın 2 Pakistan vatandaşının hayatını kaybettiği, 4 Pakistanlının ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Pakistan ordusunun Hindistan’a karşılık verdiği ifade edildi.
İki ülke arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde 14 Şubat’ta düzenlenen terör saldırısında 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları, saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutmuş, Pakistan’ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini ileri sürmüştü. Olayın ardından gerilim tırmanmış, iki ülke karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdüklerini duyurmuştu.

Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu Sağlığa zararlı mı? Canan Karatay'dan olay çiğköfte yorumu
Bisikleti ile otomobile çarpan kız yaralandıBisikleti ile otomobile çarpan kız yaralandı
Bisiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandıBisiklet hırsızı önce kameraya sonra polise yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Erdoğan-Akşener gerilimi tam gaz! Zehir zemberek açıklama

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Kafasını kesip kapıya asmıştı! Akılalmaz savunma

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Yasa çıkarsa o günler emekliliğe sayılacak

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Araç sahiplerine kötü haber! Zam geldi

Türkiye'den Belçika'ya nota

Türkiye'den Belçika'ya nota

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

İlginizi Çekebilir

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Bebek bezini çoklu alanlar kazanıyor

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

Nüfus oranları 30'a yaklaştı! 'İstanbul'a onlar hakim olacak'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Konya'da feci kaza! Çok sayıda yaralı var

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Minik Ege'nin hayatını kabusa çeviren olayın detayları ortaya çıktı

Minik Ege'ye ne oldu? Ayrıntılar ortaya çıktı

Polisleri taşıyan midibüs ile minibüs çarpıştı: 2 ölü 15 yaralı

Polisleri taşıyan midibüs kaza yaptı! 2 ölü 15 yaralı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Her satırı iğrenç! Oyunları böyle ortaya çıktı

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL vereceğim' dedi, olanlar oldu!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Antalya'da dev köpek balığı yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Antalya'da yakalandı! Şaşkına döndüler: Bu tür çok nadir

Bursa'da eş zamanlı operasyon! Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit etti!

Polis müşteri gibi girdi, tek tek tespit edildiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.