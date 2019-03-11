Hindistan-Pakistan sınırında çatışma: 2 ölü, 4 yaralı

Hindistan ve Pakistan sınırında devam eden çatışmalarda 2 Pakistanlı sivilin hayatını kaybettiği, 4 kişinin ise yaralandığı belirtildi.

Hindistan ve Pakistan arasındaki gerginlik nedeniyle sınırda çatışmalar devam ediyor. Pakistan ordusu tarafından yapılan açıklamada, iki ülkenin arasında fiili sınır olan Keşmir’deki kontrol hattında (LoC) Hindistan tarafından açılan ateş sonucu biri kadın 2 Pakistan vatandaşının hayatını kaybettiği, 4 Pakistanlının ise yaralandığı belirtildi. Açıklamada, Pakistan ordusunun Hindistan’a karşılık verdiği ifade edildi.

İki ülke arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesindeki Pulwama kentinde 14 Şubat’ta düzenlenen terör saldırısında 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları, saldırıdan Pakistan’ı sorumlu tutmuş, Pakistan’ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini ileri sürmüştü. Olayın ardından gerilim tırmanmış, iki ülke karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdüklerini duyurmuştu.

