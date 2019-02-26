Hindistan: ‘Pakistan’daki Bir Militan Kampını Vurduk’

Hindistan, sabah erken saatlerde Pakistan’da İslamcı militan örgüt Ceyş-i Muhammed’in bir kampına hava operasyonu düzenlediğini açıkladı. Örgüt yaklaşık iki hafta önce Keşmir’in Hindistan yönetimindeki kesiminde 40 paralı askerin öldüğü intihar saldırısının sorumluluğunu üstlenmişti. Hindistan, hava operasyonlarında çok sayıda militanın öldürüldüğünü belirtti. Bu gelişmenin iki nükleer güç arasındaki askeri gerilimi tırmandırması bekleniyor. Pakistan, operasyonun herhangi bir zarar ya da can kaybına yol açmadığını öne sürüyor. Hindistan Dışişleri Bakanı Vijay Gokhale yaptığı kısa açıklamada, hava operasyonunun, Ceyş-i Muhammed’in ülkede yeni bir intihar saldırısı planladığı yönünde güvenilir istihbarat nedeniyle “önleyici operasyon” niteliği taşıdığını kaydetti. Gokhale, Hindistan’ın örgütün Pakistan’ın Balakot kentindeki en büyük eğitim tesisini vurduğunu açıkladı. Hint bakan, “Bu operasyonda Ceyş-i Muhammed teröristlerinin, eğitimcilerinin, üst düzey komutanlarının ve intihar eylemleri için eğitilen cihatçı grupların çok büyük bir kesimi saf dışı bırakıldı” dedi.

Gokhale’ye göre, Hindistan operasyonda sivil kayıpları önlemeye özen gösterdi. Gokhale, vurulan tesisin, sivil nüfustan uzak, bir tepenin doruğunda ormanlık bir alanda yer aldığını belirtti. Pakistan’da ise Başbakan İmran Han, ulusal güvenlik komisyonunu acil toplantıya çağırdı. Başbakanlık’tan yapılan açıklamada, “Hindistan hükümeti bir kez daha kendine hizmet eden, pervasızca ve hayal ürünü bir iddiaya başvurdu. Bu eylem, seçim atmosferinde içeriye dönük bir amaç için yapılarak, bölgesel barış ve istikrar ağır risk altına sokuldu. Vurulduğu iddia edilen alan, sahadaki gerçekleri görmeleri için tüm dünyaya açık. Bunun için de yerel ve uluslararası medyaya bölgede götürülüyor” ifadeleri kullanıldı. Pakistan ordusu sözcüsü Tümgeneral Asıf Gafur da, Hindistan’ın olaya ilişkin açıklamalarına ters bir tablo çizerek, “Hindistan uçaklarının Pakistan Hava Kuvvetleri’nin zamanlı ve etkili yanıtı karşısında Balakot yakınlarında aceleyle yükünü bırakarak kaçtığını, herhangi zarar ya da can kaybı yaşanmadığını” söyledi.