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Hindistan: Pakistan’daki terör kamplarını vurduk

26.02.2019 14:07 | Son Güncelleme

Hindistan, Pakistan topraklarındaki Ceyş-i Muhammed örgütüne ait eğitim kampına hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Hindistan: Pakistan’daki terör kamplarını vurduk

Saldırıya tepki gösteren Pakistan hükümeti ise bunu sınır ihlali olarak nitelendirdi.Hindistan, Pakistan’daki “terör kamplarına” hava operasyonu düzenlediğini açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vijay Gokhale, Salı günü başkent Yeni Delhi’de yaptığı açıklamada, Hayber-Pahtunhva eyaletinin Balakot kentinde Ceyş-i Muhammed örgütüne ait “en büyük eğitim kampına” operasyon düzenlendiğini belirtti.

Müsteşar Gokhale, “Operasyonda Ceyş-i Muhammed örgütüne mensup çok sayıda terörist, eğitimci, üst düzey komutan ve eğitim alan cihatçının elimine edildiğini” ifade etti.

Hintli diplomat, Hindistan’a yönelik “yakında düzenlenebilecek intihar saldırısı tehdidi” nedeniyle İslamcı Ceyş-i Muhammed örgütüne yönelik operasyonun şart olduğunu ifade etti.

Uzun yıllardır Hindistan’da faaliyet gösteren Ceyş-i Muhammed, 14 Şubat’ta Keşmir’in Hindistan’a ait olan bölgesinde düzenlenen saldırının sorumluluğunu üstlenmişti. Saldırıda paramiliter polis güçlerinin 40 mensubu yaşamını yitirmişti.

Pakistan'dan tepki

Pakistan ise Hindistan’ın sınırı aşarak topraklarında operasyon düzenlemesine tepki gösterdi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyş, bakanlıkta yapılan olağanüstü toplantının ardından yaptığı açıklamada, Hindistan’ın fiilen sınır ihlalinde bulunduğunu söyledi. Kureyşi, “Bunu ağır bir saldırganlık olarak nitelendiriyorum” şeklinde konuştu. Kureyşi, “Pakistan’ın kendini savunma ve uygun bir tepki verme hakkını saklı tuttuğunu” vurguladı.

Keşmir sorunu nedeniyle iki ülke arasında sıklıkla gerginlik yaşanıyor. Hindistan’ın 1947’de Birleşik Krallık’tan bağımsızlığı ilan etmesi ve Hindistan ile Pakistan’ın ayrılmasından bu yana her iki ülke de Keşmir bölgesinde hak iddia ediyor.

AFP,AP,dpa/JD,AÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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