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Hindistan Parlamentosunda, Vatandaşlık Yasası’ndaki değişiklik protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:00 | Son Güncelleme

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi vekili Adhir Ranjan Çovduri: - "(Protestolar sırasında) Hindistan halkı acımasızca öldürülüyor"

Hindistan Parlamentosunda bazı muhalefet milletvekilleri, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak aynı durumdaki Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakan Vatandaşlık Yasası’ndaki değişikliği protesto etti.

Hint basınındaki haberlere göre, federal parlamentonun alt kanadı Halk Meclisinde (Lok Sabha) muhalif vekiller, "Yasaya hayır de, demokrasimizi koru, anayasamızı koru" şeklinde slogan attı.

Muhalefetteki Hindistan Ulusal Kongresi (INC) vekili Adhir Ranjan Çovduri, yaptığı açıklamada, halkın anayasayı korumak için gösteri düzenlediğini anımsatarak, "(Protestolar sırasında) Hindistan halkı acımasızca öldürülüyor." dedi.

Tüm Hindistan Müslüman Meclisi Birliği (AIMIM) Başkanı ve Haydarabad Milletvekili Asaduddin Uveysi, Yeni Delhi yönetimini eleştirerek, "Utançları yok, çocukları dövüyorlar ve onlara ateş ediyorlar." diye konuştu.

- Müslümanlar yasa kapsamının dışında kalıyor

Hindistan'ın çeşitli eyaletlerinde 31 Aralık 2014'ten önce ülkeye giren gayrimüslim göçmenlere vatandaşlık verilmesine imkan tanıyan ancak aynı durumdaki Müslümanları bu kapsamın dışında tutan düzenleme, 9 Aralık 2019'dan bu yana protesto ediliyor.

Vatandaşlık Yasası'ndaki değişikliğe karşı ülke çapında düzenlenen gösterilerde, protestocularla polis arasındaki çatışmalarda, 19'u Uttar Pradeş'te olmak üzere 25 kişi hayatını kaybetmişti.

Yürürlüğe giren kanun kapsamında özellikle Pakistan, Bangladeş ve Afganistan'da dini baskıdan kaçan Budist, Sih, Jain, Parsi, Hindu ve Hristiyanlar kimliklerini ve Hindistan'da 6 yıldan uzun süredir yaşadıklarını kanıtlamaları halinde vatandaşlık elde edebilecek, aynı pozisyondaki Müslümanlar ise kapsam dışında tutulacak.

Yasa, dünyada en çok Müslüman nüfusa sahip ikinci ülke olan Hindistan'da, 200 milyon Müslüman'ı ikinci sınıf vatandaş haline getirmek ve birçoğunu vatansız bırakmak için atılan bir adım olarak değerlendiriliyor.

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