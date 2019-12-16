HABER

Hindistan polisinden protestoculara sert müdahale

DÜNYA HABERLERİ  | 16.12.2019 16:49 | Son Güncelleme

Hindistan’da Vatandaşlık Yasası karşıtı protestolarda polis iki İslami üniversitede öğrencilere sert müdahalede bulundu.

Hindistan polisinden protestoculara sert müdahale

Hindistan’da Vatandaşlık Yasası karşıtı protestolarda polis iki İslami üniversitede öğrencilere sert müdahalede bulundu. Protestolar diğer üniversitelerde de başladı.

Hindistan'da 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açıp Müslüman göçmenleri kapsam dışı bırakacak şekilde değiştirilen Vatandaşlık Yasası karşıtı gösterilerde, Jamia Millia İslamia Üiversitesi ve Aligarh Müslim Üniversitesi (AMU) kampüslerine müdahale eden polisin biber gazının yanı sıra gerçek mermi kullandığı ileri sürüldü.

Üniversite yetkilileri ise sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, polisin üniversiteye zorla girdiğini, biber gazıyla müdahalede bulunduğu ve gerçek mermiyle öğrencilere ateş açması sonucu bir öğrencinin bacağından yaralandığını iddia etti.

Öğrencilerin barışçıl eylemlerde bulunduğu, otobüs yakmak gibi şiddet eylemlerinin başka güçlerce itibarsızlaştırma girişimi olduğunu savundu. Jamia Millia ve AMU’da devam eden protestoların başka üniversitelerde de başladığı bildirildi.

KAYNAK: DHA

Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!Sırf siparişi gecikti diye... Şoke eden anlar!
16 Aralık Amerikan Basınından Özetler16 Aralık Amerikan Basınından Özetler
Hollanda'da kadın sünneti artıyor!Hollanda'da kadın sünneti artıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hindistan protesto müdahale vatandaşlık

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İngiliz ajan ölü bulunmuştu! Ölüm nedeni belli oldu

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Yunan pilot Türk savaş gemisine kilitlendi!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Prens'in seks skandalında yeni perde!

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Kamusal alanda alkol yasağı başlıyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hollanda'da kadın sünneti artıyor!

Hollanda'da kadın sünneti artıyor!

İsviçre’de Erdoğan’a coşkulu karşılama

İsviçre’de Erdoğan’a coşkulu karşılama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de

Cumhurbaşkanı Erdoğan Cenevre'de

Tacizci yapımcıdan olay açıklama: Geri dönmek istiyorum

Tacizci yapımcıdan olay açıklama: Geri dönmek istiyorum

Grev hayatı felç etti! 1 hafta süre verildi

Grev hayatı felç etti! 1 hafta süre verildi

Kritik görüşme Ocak ayında İsrail'de olabilir!

Kritik görüşme Ocak ayında İsrail'de olabilir!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.