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Hindistan Sağlık Bakanı: En düşük ölüm oranı bizde

30.04.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Günlük vaka sayılarının her gün rekor kırdığı, oksijen tüpü kuyruklarının, oluştuğu, koronadan hayatını kaybedenlerin yakılacak yer bulunamadığı Hindistan'da sağlık bakanından ilginç bir açıklama geldi. Koronavirüsle mücadelelerinin başarılı olduğunu savunan bakan, "Dünyada en düşük ölüm oranı bizde" dedi.

Hindistan Sağlık Bakanı: En düşük ölüm oranı bizde

Günlük yeni tip koronavirüs vaka sayısında son haftalarda rekorlar kıran Hindistan'da Sağlık Bakanı Harsh Vardhan, hükümetin Covid-19 salgınıyla mücadelesini savundu.

BBC'nin haberine göre, Vardhan, Hindistan'ın dünyada Covid-19 kaynaklı en düşük ölüm oranına sahip olduğunu ve ülkenin oksijen kaynaklarının yeterli olduğunu söyledi.

Vardhan, yurtdışından gönderilen yardımlar da dahil oksijenin birçok kaynaktan temin edildiğini, depolama ve soğutma tankerlerinin hazırlandığını belirtti.

Hindistan'da 386 bin 452 ile günlük vaka sayısında yeni bir rekorHindistan'da 386 bin 452 ile günlük vaka sayısında yeni bir rekor

KREMATORYUM TALEBİ

Öte yandan bir üst düzey polis memuru, yetkililerden, Kovid-19'dan hayatını kaybedenler için daha fazla krematoryum kurulmasını istedi.

Polis memuru, Covid-19 nedeniyle ölenlerin krematoryum olmayan yerlerde aile üyeleri tarafından yakılmak zorunda olduğunu ifade etti.

YARDIM ULAŞTI

Bu arada Hindistan'a bugün ABD'den yüzlerce oksijen yoğunlaştırıcı ve solunum cihazı içeren acil tıbbi malzeme sevkiyatı ulaştı.

GÜNLÜK VAKA SAYISI 400 BİNE YAKLAŞTI

Hindistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 386 bin 452 vaka tespit edildi, virüs nedeniyle 3 bin 498 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 18 milyon 762 bin 976'ya yükselirken ölenlerin sayısı 208 bin 330'a ulaştı.

Hindistan'ın 14 eyaletinde günlük vaka sayısı 10 bini geçmiş durumda.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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