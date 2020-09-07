Hindistan Salgında En Çok Vaka Görülen İkinci Ülke Konumuna Yükseldi

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam ederken Hindistan, Brezilya’nın önüne geçerek dünyada en çok vaka görülen ikinci ülke durumuna yükseldi. Listenin birinci sırasında halen daha ABD bulunuyor.

Dünya genelinde Corona virüsü salgınına yakalananların sayısı 27 milyon 500 bine doğru ilerlerken hayatını kaybedenlerin sayısı da 887 bini aştı.

Nüfusu, 1 milyar 326 milyondan fazla olan dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri Hindistan’da, vaka sayıları hızla artıyor. Ülke, bugüne dek görülen 4 milyon 208 binden fazla vakayla, dünya sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Uzunca bir süredir dünyada en çok vaka görülen ABD’nin ardından ikinci sırada Brezilya yer alıyordu. Ancak Hindistan, son dönemdeki vaka artışlarıyla birlikte bir sıra yükseldi. Hindistan’da resmi verilere göre bugüne dek 71 binden fazla kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.

Halen daha en çok vaka görülen ülke durumundaki ABD’de toplam vaka sayısı 6 milyon 460 binden fazla. ABD’de Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne dek 193 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.