Hindistan Salgında En Çok Vaka Görülen İkinci Ülke Konumuna Yükseldi

Corona virüsü salgını tüm dünyayı etkisi altında tutmaya devam ederken Hindistan, Brezilya’nın önüne geçerek dünyada en çok vaka görülen ikinci ülke durumuna yükseldi. Listenin birinci sırasında halen daha ABD bulunuyor.
Dünya genelinde Corona virüsü salgınına yakalananların sayısı 27 milyon 500 bine doğru ilerlerken hayatını kaybedenlerin sayısı da 887 bini aştı.
Nüfusu, 1 milyar 326 milyondan fazla olan dünyanın en kalabalık ülkelerinden biri Hindistan’da, vaka sayıları hızla artıyor. Ülke, bugüne dek görülen 4 milyon 208 binden fazla vakayla, dünya sıralamasında ikinci sıraya yükseldi. Uzunca bir süredir dünyada en çok vaka görülen ABD’nin ardından ikinci sırada Brezilya yer alıyordu. Ancak Hindistan, son dönemdeki vaka artışlarıyla birlikte bir sıra yükseldi. Hindistan’da resmi verilere göre bugüne dek 71 binden fazla kişi de salgın nedeniyle hayatını kaybetti.
Halen daha en çok vaka görülen ülke durumundaki ABD’de toplam vaka sayısı 6 milyon 460 binden fazla. ABD’de Corona virüsü salgını nedeniyle bugüne dek 193 binden fazla kişi de hayatını kaybetti.
Hindistan’ın bir sıra yükselmesiyle en çok vaka görülen ülke sıralamasında üçüncü sıraya gerileyen Brezilya’da bugüne dek salgına yakalananların sayısıysa 4 milyon 137 bin kişiyi geçti. Brezilya’da 126 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro da salgına yakalanan isimlerden biri olmuştu.
Dünyada Corona virüsünün en fazla rastlandığı dördüncü ülke konumundaysa Rusya bulunuyor. Rusya’da bugüne dek tespit edilen vaka sayısı 1 milyon 30 bini aştı. Rusya’da halen daha günde ortalama 5 bin yeni vaka tespit ediliyor. Ülkede bugüne dek 17 binden fazla kişi de hayatını kaybetti. Aşıyı bulduğunu açıklayan Rusya’nın toplu aşılamalara başlamasıyla birlikte vaka sayılarında düşüş olup olmayacağı tüm dünya tarafından dikkatle takip ediliyor.
Türkiye vaka sayısında İtalya'yı geçti
Dünya üzerinde 213 ülke ve yerleşim bölgesinde görülen Corona virüsü salgınında Türkiye 279 binden fazla vakayla 18. sırada yer alıyor. Türkiye’de son dönemde vaka sayılarındaki artış devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da son olarak Türkiye’nin salgında birinci dalganın ikinci tepe noktasıyla karşı karşıya olduğunu açıklamıştı.
Türkiye, son artışlarla birlikte salgının ilk günlerinde zor günler geçiren ve sıkı karantina önlemleri uygulayan İtalya’yı vaka sayısında geride bırakmış durumda. İtalya 277 bin vakayla sıralamada Türkiye’nin ardından 19. sırada yer alıyor.