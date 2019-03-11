"Hindistan suyu kesemez"

Pakistan İndus Suları Daimi Komisyonu yetkilileri, İndus Suları Anlaşması'na göre Hindistan'ın Pakistan'la paylaşmak zorunda olduğu suyu kesemeyeceğini söyledi.

Yerel medyaya değerlendirmede bulunan komisyon yetkilileri, iki ülke arasında yaşanan gerilim nedeniyle Hindistan'ın anlaşma kapsamında Pakistan'la paylaşmak zorunda olduğu nehir sularını kesme kararını yorumladı.

"Yeni Delhi sürekli su üzerinden gerilim çıkarıyor." diyen bir yetkili, her ihtimale karşı Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığının gerekli önlemleri gözden geçirdiğini belirterek, "İndus Suları Anlaşması'na göre, Hindistan, Pakistan'a akan suları kesemez. Eğer keserlerse ara buluculuk ve uyuşmazlıkların çözümü için uluslararası mahkemelere başvuracağız." diye konuştu.

Bir diğer yetkili ise suyun kesilmesiyle ilgili Hindistan İndus Suları Komisyonu'nun Pakistan'ı uyarması gerektiğini ancak henüz bir uyarı yapılmadığını söyleyerek, "Hindistan, Pakistan'a göndereceği suyu kesip başka rezerv alanlarında biriktirmek istiyor ama bu çalışma yıllar alacaktır." ifadelerini kullandı.