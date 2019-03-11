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"Hindistan suyu kesemez"

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 10:08 | Son Güncelleme

Pakistan İndus Suları Daimi Komisyonu yetkilileri, İndus Suları Anlaşması'na göre Hindistan'ın Pakistan'la paylaşmak zorunda olduğu suyu kesemeyeceğini belirtti

Pakistan İndus Suları Daimi Komisyonu yetkilileri, İndus Suları Anlaşması'na göre Hindistan'ın Pakistan'la paylaşmak zorunda olduğu suyu kesemeyeceğini söyledi.

Yerel medyaya değerlendirmede bulunan komisyon yetkilileri, iki ülke arasında yaşanan gerilim nedeniyle Hindistan'ın anlaşma kapsamında Pakistan'la paylaşmak zorunda olduğu nehir sularını kesme kararını yorumladı.

"Yeni Delhi sürekli su üzerinden gerilim çıkarıyor." diyen bir yetkili, her ihtimale karşı Su Kaynakları ve Enerji Bakanlığının gerekli önlemleri gözden geçirdiğini belirterek, "İndus Suları Anlaşması'na göre, Hindistan, Pakistan'a akan suları kesemez. Eğer keserlerse ara buluculuk ve uyuşmazlıkların çözümü için uluslararası mahkemelere başvuracağız." diye konuştu.

Bir diğer yetkili ise suyun kesilmesiyle ilgili Hindistan İndus Suları Komisyonu'nun Pakistan'ı uyarması gerektiğini ancak henüz bir uyarı yapılmadığını söyleyerek, "Hindistan, Pakistan'a göndereceği suyu kesip başka rezerv alanlarında biriktirmek istiyor ama bu çalışma yıllar alacaktır." ifadelerini kullandı.

- Nehir sularının kesileceği açıklanmıştı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Hindistan Karayolu Taşımacılığı, Otoyol, Gemicilik, Su Kaynakları ve Ganj Nehri İhya Bakanı Nitin Gadkari, "Hükümetimiz, Pakistan'la paylaştığı suyu kesme kararı aldı. Suyu Cammu Keşmir ve Pencap'taki vatandaşlarımıza vereceğiz." demişti.

Gadkari, Pakistan'daki İndus Nehri'ni besleyen ve kontrolü Hindistan'da olup, bir kısmı Pakistan'la paylaşılan nehirlerin sularının kurulacak barajlara yönlendirilip burada biriktirileceğini ve Pakistan'a gönderilmeyeceğini aktarmıştı.

- İndus Suları Anlaşması

Pakistan ile Hindistan arasında, Dünya Bankası garantörlüğünde 1960'ta imzalanan İndus Suları Anlaşması'na göre, İndus Nehri'ni besleyen 6 nehirden doğu nehirleri olarak anılan Beas, Ravi ve Sutlej akarsularının kontrolü Hindistan'a verilmişti.

Pakistan, İndus'u daha çok besleyen bu üç nehirden akan suyun bir kısmını kendisiyle paylaşmak zorunda olan Hindistan'ın su akışını engelleyen baraj projeleri nedeniyle, Dünya Bankasına gitmişti. Dünya Bankası ile Hint ve Pakistanlı yetkililerin mayıs ayında Washington'da yaptığı toplantılar karar alınamadan sona ermişti.

Hindistan'ın inşa ettiği barajlar nedeniyle Pakistan'da su kıtlığı ya da su baskını riskleri bulunuyor.

Pakistan ekonomisinin yüzde 20'si İndus Nehri çevresindeki faaliyetlere bağlı.

- Hindistan-Pakistan gerilimi

Hindistan ile Pakistan arasındaki son gergilim, Keşmir'in Hindistan idaresindeki kısmında 14 Şubat'ta polis teşkilatına bağlı milis gücüne yapılan ve 44 kişinin öldüğü bombalı saldırıyla başladı.

Yeni Delhi yönetimi, saldırıyla ilgili Pakistan'ı suçladı. Saldırıyı kınayan Pakistan ise suçlamayı reddetti.

Hindistan, 26 Şubat'ta Keşmir Kontrol Hattı'nın Pakistan tarafında bulunan terör örgütü hedeflerine hava saldırısı düzenlediğini duyurdu.

Pakistan da 27 Şubat sabahı, hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Hindistan'a ait iki savaş uçağını düşürdüğünü bildirdi. Ayrıca Pakistan uçakları Hindistan hava sahasına girdi.

Hindistan, Pakistan'a ait bir savaş uçağını düşürdüğünü açıklarken, İslamabad yönetimi bunu doğrulamadı.

Gelişmeler üzerine Pakistan tüm hava sahasını kapatırken, Hindistan bazı havaalanlarında uçuşları durdurdu.

Pakistan Başbakanı İmran Han, Hindistan'ı sorunları diyalog yoluyla çözmeye ve sağduyuyu hakim kılmaya davet etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gerilime ilişkin yaptığı açıklamada taraflara itidal telkin ederek gerilimin tırmanmasından kaçınmalarını istedi. Almanya, İngiltere, Çin ve Rusya da benzer çağrılar yaptı.

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Hindistan-Pakistan gerilimi İndus Suları Pakistan

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