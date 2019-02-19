Hindistan, Türkiye'de mega festival düzenleyecek

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA)- HİNDİSTAN'ın Ankara Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, "İkinci vatanım" dediği Türkiye'de mega bir festival düzenleyeceklerini söyledi.

Türkiye'de yaklaşık 8 ay önce göreve başlayan Hindistan Büyükelçisi Sanjay Bhattacharyya, bugün Erzurum Valisi Okay Memiş'i ziyaret etti. Valilik defterini imzalayan Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya bilgi veren Vali Okay Memiş, Erzurum'un Anadolu'nun kilidi, giriş kapısı olduğunu anlattı. Erzurum'u yazılım sektöründe hedefleri olduğunu belirten Vali Memiş, bu konuda önümüzdeki günlerde Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya'yla istişare yapmak istediklerini dile getirdi. Yardımcı olmaya hazır olduğunu ifade eden Büyükelçi Sanjay Bhattacharyya, "Biz Hindistan olarak büyük şirketlerin biraraya geldiği bir bilişim forumu kurduk. Bu şirketler Türkiye'de iş birliğine, ortaklığa açık haldedir" dedi.

Büyükelçi olarak 8 ay önce göreve başladığı Türkiye'yi ikinci vatanı olarak gördüğünü vurgulayan Bhattacharyya, mega bir festival düzenlemek için hazırlıklar yaptıklarını bildirdi. Bhattacharyya, İstanbul, Ankara, Konya ve İzmir'de organize edilecek festivalde, müzik, dans, yoga ve yemek olacağını belirtti.