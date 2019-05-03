Hindistan Türkleri parlamento seçimlerinde sandık başına gitti

Daha önceki yıllarda ise Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın Müslüman Birliği Partisinde yer alan, Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılarak bağımsızlığı kazanmasının ardından ise siyasi yaşamını Mahatma Gandhi'nin Hindistan Kongre Partisinde sürdüren Mevlana İsmail Sambhali, Türk kökenlilerin siyasetteki yüzü olmuştu.

Türk seçmenlerin kaderinde önemli rol oynadığı seçimlerde Türk kökenli adayların katılımının sınırlı olması dikkati çekiyor. Muhalefetteki Samajwadi Partisinden federal parlamentoya aday olan Şefikür Rahman Bark, siyaset sahnesindeki en bilinen Türk kökenli isim olarak öne çıkıyor.

- Hindistan'daki Türk varlığı 12. yüzyıla dayanıyor

Türk kökenli siyasi aktivist ve araştırmacı Hafızur Rahman'a göre, başkent Yeni Delhi'nin yaklaşık 200 kilometre doğusunda yaşayan Türk nüfusunun kökleri, 12. yüzyılda bölgeye gelen Türk hükümdar Gazi Seyid Selar Mesud'un ordusuna dayanıyor. Mesud'un ardından 16. yüzyıldan itibaren Hindistan'a hakim olan Babür İmparatorluğu döneminde bölgeye Türk göçleri olmuş.

Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand Üniversitesiden tarih profesörü Abhay Kumar Singh de AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türklerin 12. yüzyıldan itibaren bölgeye kitleler halinde gelerek yerleşimler kurmaya başladığını belirtti. Bölgedeki Türk nüfusunun "Jhoja Türkleri", "Khoja Türkleri" ve "Bobna Türkleri" olarak 3 büyük boydan oluştuğunu ifade eden Singh, "Tirklu Türkleri" adı verilen dördüncü boyun ise Hindistan'ın güneyindeki Haydarabad ve Mehbub Nagar eyaletlerine yerleşimler kurduğunu kaydetti.

Her ne kadar bölgede Hint kültürünün etkisi belirgin olsa da Türk kökenliler, adet ve geleneklerini hala yaşatıyor. Örneğin, bayramlarda Türk evlerinde tüm aile fertleri "Rakavi" verilen büyük bir alüminyum tabaktan yemek yiyor. Misafirlere "Türk tabağı" adı verilen şekerli pilav ikram ediliyor. Hindistan'da çay sütle ikram edilirken, Türk kökenliler sütsüz ve şekersiz siyah çay içiyor.