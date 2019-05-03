Hindistan Türkleri parlamento seçimlerinde sandık başına gitti

SYED İFTİKHAR GİLANİ/EMRE AYTEKİN - Hindistan'daki Türk kökenli Hint vatandaşlarının yoğun yaşadığı Uttar Pradeş eyaletinin 5 bölgesinde federal parlamento ve eyalet parlamentosu seçimleri bu hafta yapıldı.
Uttar Pradeş eyaletinde Türk kökenlilerin yoğun yaşadığı Sambhal, Muradabad, Rampur, Amroha ve Nagina bölgelerinde Türk kökenli yaklaşık 1 milyon seçmen 29 Nisan'da başlayan seçimlerde sandık başına gitti.
Kayıtlı seçmenlerin yüzde 40 ila yüzde 55'ini Türk kökenlilerin oluşturduğu 5 bölgede yapılan seçimlerin sonucunda, federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 5 ve eyalet parlamentosundaki 17 sandalyenin sahipleri belirlenecek.
Türk seçmenlerin kaderinde önemli rol oynadığı seçimlerde Türk kökenli adayların katılımının sınırlı olması dikkati çekiyor. Muhalefetteki Samajwadi Partisinden federal parlamentoya aday olan Şefikür Rahman Bark, siyaset sahnesindeki en bilinen Türk kökenli isim olarak öne çıkıyor.
Daha önceki yıllarda ise Pakistan'ın kurucusu Muhammed Ali Cinnah'ın Müslüman Birliği Partisinde yer alan, Pakistan'ın Hindistan'dan ayrılarak bağımsızlığı kazanmasının ardından ise siyasi yaşamını Mahatma Gandhi'nin Hindistan Kongre Partisinde sürdüren Mevlana İsmail Sambhali, Türk kökenlilerin siyasetteki yüzü olmuştu.
- Hindistan'daki Türk varlığı 12. yüzyıla dayanıyor
Türk kökenli siyasi aktivist ve araştırmacı Hafızur Rahman'a göre, başkent Yeni Delhi'nin yaklaşık 200 kilometre doğusunda yaşayan Türk nüfusunun kökleri, 12. yüzyılda bölgeye gelen Türk hükümdar Gazi Seyid Selar Mesud'un ordusuna dayanıyor. Mesud'un ardından 16. yüzyıldan itibaren Hindistan'a hakim olan Babür İmparatorluğu döneminde bölgeye Türk göçleri olmuş.
Mahatma Jyotiba Phule Rohilkhand Üniversitesiden tarih profesörü Abhay Kumar Singh de AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Türklerin 12. yüzyıldan itibaren bölgeye kitleler halinde gelerek yerleşimler kurmaya başladığını belirtti. Bölgedeki Türk nüfusunun "Jhoja Türkleri", "Khoja Türkleri" ve "Bobna Türkleri" olarak 3 büyük boydan oluştuğunu ifade eden Singh, "Tirklu Türkleri" adı verilen dördüncü boyun ise Hindistan'ın güneyindeki Haydarabad ve Mehbub Nagar eyaletlerine yerleşimler kurduğunu kaydetti.
Her ne kadar bölgede Hint kültürünün etkisi belirgin olsa da Türk kökenliler, adet ve geleneklerini hala yaşatıyor. Örneğin, bayramlarda Türk evlerinde tüm aile fertleri "Rakavi" verilen büyük bir alüminyum tabaktan yemek yiyor. Misafirlere "Türk tabağı" adı verilen şekerli pilav ikram ediliyor. Hindistan'da çay sütle ikram edilirken, Türk kökenliler sütsüz ve şekersiz siyah çay içiyor.
- "Küçük Türkiye"
Bölgenin en büyük yerleşimi olan Sambhal'da 350 bin ila 400 bin Türk yaşıyor. Bu şehir "Küçük Türkiye" diye anılıyor.
Hayvan boynuzlarından süs ve dekorasyon eşyaları yapan zanaatkarların bulunduğu yerleşim, nane yağı üretimi ve ihracatıyla öne çıkıyor.
- Cami ve Hindu tanrısı
Hindu tanrısı Vişnu'nun "Kalki" avatarında cisimleşerek yeniden doğduğu kutsal mekan Kalyug'un Sambhal sınırlarında olduğuna inanılıyor.
Feyzabad bölgesinde Babür İmparatorluğu'ndan kalma Babri Camisi'nin tapınağa dönüştürülmesi konusundaki tartışmanın bir benzeri, Sambhal'daki yine Babür döneminden kalma Sambhal Camisi için de yapılıyor. Caminin fetihler sırasında bir Hindu tapınağından dönüştürüldüğünü iddia eden Hindu milliyetçileri, yeniden Hindu mabedine dönüştürülmesi gerektiğini savunuyor.
Hindu milliyetçilerinin geçmişte de bu tezi öne sürdüğünü ifade eden Bark, "Onlar siyasi menfaatleri için zaman zaman bu tip taktiklere başvuruyor. Dini yapılarla ilgili 1947 öncesi statükonun korunmasına dair parlamento yasası var. Bazı Hinduların camiyi tapınağa dönüştürmek için uygun ortam sağlamaya çalışmaları tamamıyla siyasi bir hamle." dedi.
Sambhal Camisinin Hindistan Arkeolojik Araştırmalar Kurumunun koruması altında olduğunu vurgulayan Bark, Hinduların 1877'de caminin tapınağa dönüştürülmesi için açtığı davayı kaybettiğini hatırlattı.
- Ekonomik kaygılar
Sambhal, Muradabad, Rampur, Amroha ve Nagina'nın kasabaları ve köylerinde yaşayan halkın öncelikli kaygısı ekonomik sorunlar. Bölgede geleneksel el sanatlarının ve pirinç ve bıçak işlemeciliğinin, merdiven altı imalathanelerin artmasıyla yok olmaya yüz tutması, bu sektörlerde çalışan on binlerce kişinin işsiz kalmasına yol açmış.
Öte yandan, tarımda bölge ekonomisinin motoru niteliğindeki nane yağı üretimi ve ticareti, döviz kurundaki ani dalgalanmaların yanı sıra yer altı su seviyesindeki azalmadan olumsuz etkileniyor.
- Dünyanın en uzun seçimi
Hindistan'da 7 aşamada yapılan federal parlamento seçimlerinin dördüncü aşamasında, parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'daki (Halk Meclisi) 543 sandalyenin 72'sini belirlemek için 9 eyalette oy kullanıldı. Seçimin dördüncü aşamasında 961 aday yarıştı.
Seçimin 11 Nisan'daki ilk aşamasında Lok Sabha'daki 543 sandalyenin 91'inin, 18 Nisan'daki ikinci aşamada 95'inin, 23 Nisan'daki üçüncü aşamada da 117'sinin belirlenmesi için oy kullanılmıştı.
Hindistan'da dünyanın en uzun parlamento seçimlerinin tüm aşamalarında, yaklaşık 900 milyon kayıtlı seçmenin oy kullanması bekleniyor.
Kalan üç aşama 6, 12 ve 19 Mayıs'ta yapılacak.
Seçim sonuçlarının 23 Mayıs'ta açıklanması öngörülüyor.
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