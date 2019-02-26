HABER

Hindistan uçakları Pakistan’ı vurdu

YAŞAM HABERLERİ  | 26.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

Hindistan, bu sabah Pakistan’a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıkladı.

Hindistan uçakları Pakistan’ı vurdu

Hindistan, bu sabah Pakistan’a hava saldırısı düzenlendiğini ve terör kamplarının vurulduğunu açıkladı. Pakistan tarafı ise boş arazilerin vurulduğunu açıklayarak hiçbir zayiatın olmadığını duyurdu.
Pakistan ve Hindistan arasında ihtilaflı olan Cemmu ve Keşmir bölgesinin Hindistan tarafından kontrol edilen Srinagar şehrine terör saldırısı düzenlenmiş 44 Hint askeri hayatını kaybetmişti. Hindistan makamları 14 Şubat’ta gerçekleşen saldırıdan Pakistan’ı suçlamış, Pakistan’ın teröristlere yardım ve yataklık ettiğini duyurmuştu. Bugün Hindistan Tarım Bakanı Gajendra Singh Shekhawat, sosyal medya hesabından, Hint Hava Kuvvetlerinin, Pakistan’ın Muzzaffarabad bölgesine operasyon yaptığını duyurdu. Bakan Shekhawat, uçakların salı erken saatlerde sınırı geçerek terör kamplarını vurduğunu ve tamamen yerle bir ettiğini öne sürdü.

Pakistan: "Zayiat yok"
Pakistan Ordusu Sözcüsü Tüm General Asif Ghafoor, Muzzaffarabad bölgesine yapılan hava saldırısında hiçbir altyapının zarar görmediğini ve ölü ya da yaralı olmadığını duyurdu. Hindistan uçaklarının, sınırı yaklaşık 5 kilometre geçtiğini kaydeden Ghafoor, Pakistan Hava Kuvvetlerinin hızlıca Hindistan uçaklarını kovalayarak sınırın ötesine geri gönderdiğini duyurdu.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Srinagar’da geçtiğimiz hafta düzenlenen bombalı saldırının ardından yaptığı açıklamada, "Uygun bir karşılık vereceğiz. Komşumuzun bizi istikrarsızlaştırmasına müsaade etmeyeceğiz" ifadesini kullanmıştı.

Hindistan uçakları Pakistan’ı vurdu

Hindistan uçakları Pakistan’ı vurdu

Hindistan uçakları Pakistan’ı vurdu

PARTNERCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son haliCinsiyet değiştirip kadın olmuştu, zorlanınca yeniden erkek oldu! İşte son hali
Husumetlisini sokak ortasında öldürdü, saklandığı kümeste yakalandıHusumetlisini sokak ortasında öldürdü, saklandığı kümeste yakalandı
'Muzaffer ve Muz’ Broadway’de sahnelecek'Muzaffer ve Muz’ Broadway’de sahnelecek
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

Meteoroloji'den yeni kar uyarısı! Tarih verdiler

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

İstifası gündeme bomba gibi düştü! 'Artık itibarı yoktur'

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Azra Akın, bebeğinin fotoğrafını ilk defa paylaştı

Acun bombayı patlattı! O isim geri döndü!

Acun bombayı patlattı! O isim geri döndü!

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Dünyaya resmen duyuruldu! İstanbul Havalimanı'yla ilgili önemli gelişme

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

Vietnam'da tarihi zirve! Böyle görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Kızını hamile bırakan babaya 30 yıl hapis cezası

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Ölü bedenleri her yeri sardı! 'Son günlerde sık sık rastlıyoruz'

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Üvey kızına işkence iddiasıyla tutuklandı

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Sosyal medyada tanıştığı kıza cinsel istismarda bulundu

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var, söylenti vardı...'

Mezarlıkta korkutan görüntü! 'Tanımadığımız mezarlar da var...'

Sipariş kolilerinden 300 bin lira çıktı! Gözlerine inanamadı

Sipariş kolilerinden çıktı! Gözlerine inanamadı

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Sivas’ta nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İstanbul'da Suriyelilerin kaldığı eve silahlı baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.