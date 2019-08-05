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Hindistan Üst Meclisi Keşmir’in özerkliğini iptal eden yasayı kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.08.2019 21:01 | Son Güncelleme

Hindistan’da Cemmu Keşmir’in özerkliğini kaldıran yasa tasarısı federal parlamentonun üst kanadı Eyaletler Meclisinde 61 redde karşı 125 evet oyuyla kabul edildi.Hindistan hükümeti, yıllardır Pakistan arasında ihtilafa neden olan Cemmu Keşmir bölgesinin özerkliğini kaldırmayı ön gören yasa tasarısını meclise sunarak, kabul ettirmişti.

Hindistan’da Cemmu Keşmir’in özerkliğini kaldıran yasa tasarısı federal parlamentonun üst kanadı Eyaletler Meclisinde 61 redde karşı 125 evet oyuyla kabul edildi.
Hindistan hükümeti, yıllardır Pakistan arasında ihtilafa neden olan Cemmu Keşmir bölgesinin özerkliğini kaldırmayı ön gören yasa tasarısını meclise sunarak, kabul ettirmişti. Federal parlamentonun üst kanadı olan Eyaletler Meclisine gönderilen tasarı, 61 ret oyuna karşı 125 evet oyuyla kabul edildi. Yasaya göre Cemmu Keşmir Özerk Bölgesi, Cemmu Keşmir Birlik Toprağı ve Ladakh Birlik Toprağı olarak ikiye ayrıldı.
Muhalefetin bölgede çatışmaların artacağına dair eleştirilerine karşı gelen Hindistan İçişleri Bakanı Amit Şah, hiçbir tehlikenin olmayacağını savundu.
Pakistan Dışişleri Bakanı Mahdum Şah Mahmud Kureyşi geçtiğimiz saatlerde yaptığı açıklamada, “Hindistan’ın Keşmir’in özerkliğini kaldırma planı BM’nin kararını ihlal anlamına geliyor” ifadesini kullanmıştı.

Halkın tercihi hiçe sayıldı
İngiltere, 1947 yılında Hindistan’dan çekilirken Keşmir’i de Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Keşmir halkı, Pakistan ile birleşme kararı alsa da dönemin prensi tercihini Hindistan’dan yana kullandı. Nüfusunun yüzde 90’ı Müslüman olan Keşmir halkının karara karşı çıkmasının ardından Hindistan ve Pakistan bölgeye asker gönderdi ve iki komşu 1947 yılında ilk kez savaştı.
Günümüzde ise Hindistan Keşmir’in yüzde 45’ini Pakistan ise yüzde 35’ini kontrol ediyor. Hindistan kontrolündeki bölgelere "Cammu Keşmir", Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir’e "Azad Keşmir" adını verdi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 1948 yılında aldığı kararla Keşmir’in askerden arındırılmasına karar verdi.

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