Hindistan Vaka Sayısı Rekor Kırmaya Devam Ediyor

Hindistan’da günlük açıklanan Corona virüsü vakalarının sayısı artmaya ve her gün vaka sayısında rekor kırılmaya devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanı, Pazar günü yaptığı açıklamada son 24 saat içinde 349 bin 691 vaka tespit ettiklerini söyledi.

Cumartesi günü vaka sayısı 314 bin 835 olarak açıklanmıştı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pazar günü yaptığı aylık halka sesleniş konuşmasında, Corona virüsünün Hindistan’ı sarstığını ifade etti.

Kamu sağlığı yetkilileri, açıklanan resmi rakamların gerçek vaka sayılarının altında olduğu uyarısında bulunuyor.

Hindistan’da her geçen gün artan vaka sayılarının yanı sıra, hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor.

ABD’de de öte yandan aşı stoklarının bir bölümünü Hindistan ve diğer ihtiyacı olan ülkelere göndermesi konusunda uluslararası bir baskı altında.

Beyaz Saray’dan Pazar günü yapılan açıklamalara göre, ABD Hindistan’a en kısa sürede Corona virüsü aşısı için gerekli ham maddelerin yanı sıra tıbbi malzeme, koruyucu ekipman, solunum cihazı ve test kitleri sağlayacağı bildirildi.