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Hindistan vaka sayısında rekor kırmaya devam ediyor

25.04.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hindistan’da günlük açıklanan koronavirüsü vakalarının sayısı artmaya ve her gün vaka sayısında rekor kırılmaya devam ediyor. Hindistan Sağlık Bakanı, Pazar günü yaptığı açıklamada son 24 saat içinde 349.691 vaka tespit ettiklerini söyledi. Cumartesi günü vaka sayısı 314 bin 835 olarak açıklanmıştı.

Hindistan vaka sayısında rekor kırmaya devam ediyor

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, Pazar günü yaptığı aylık halka sesleniş konuşmasında, koronavirüsünün Hindistan’ı sarstığını ifade etti. Kamu sağlığı yetkilileri, açıklanan resmi rakamların gerçek vaka sayılarının altında olduğu uyarısında bulunuyor.

HASTANELERDEKİ SIKINTI DEVAM EDİYOR

Hindistan’da her geçen gün artan vaka sayılarının yanı sıra, hastanelerde oksijen sıkıntısı yaşanıyor. ABD’de de öte yandan aşı stoklarının bir bölümünü Hindistan ve diğer ihtiyacı olan ülkelere göndermesi konusunda uluslararası bir baskı altında. Beyaz Saray’dan Pazar günü yapılan açıklamalara göre, ABD Hindistan’a en kısa sürede koronavirüsü aşısı için gerekli ham maddelerin yanı sıra tıbbi malzeme, koruyucu ekipman, solunum cihazı ve test kitleri sağlayacağı bildirildi.

Ülkenin oksijen stoğunu arttırmaya yardım için neler yapılabileceği konusundaki olasılıkların değerlendirildiği açıklandı. Çok sayıda ülke de koronavirüsü salgınıyla mücadele etmeleri için Hindistan’a oksijen tankları ve solunum cihazları sevk ediyor.

ÖLENLERİN YAKIM İŞLEMİ 24 SAAT SÜRÜYOR

Hindistan’da ölüm oranları nedeniyle, mezarlıklarda yer sıkıntısı yaşanıyor. Krematoryumlarda da neredeyse 24 saat boyunca durmadan hastalıktan ölenlerin yakım işlemleri yapılıyor. Hastalar, kapasitelerinin sınırlarında olan hastane önlerinde sıra beklerken yaşamlarını yitiriyor.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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