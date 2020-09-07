Hindistan: Vaka sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke

Hindistan'daki vaka sayısı 4 milyon 200 bine ulaştı.Hindistan, Amerika Birleşik Devletlerinin (ABD) ardından dünyada koronavirüs vakalarının sayısının en yüksek olduğu ikinci ülke oldu. John Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ülkede son 24 saat içinde kaydedilen 90 bin 82 yeni vaka ile toplam koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 200 bine ulaştı. 6 milyon 250 bin vakanın kaydedildiği Amerika Birleşik Devletleri'ni (ABD) bugüne kadar 4 milyon 120 bin vaka Brezilya takip ediyordu.

Koronavirüs kaynaklı ölümlerde ise Hindistan, ABD ve Brezilya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor. Hindistan'da bugüne kadar 71 bin 642 kişi koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Koronavirüs kaynaklı ölümler ABD'de 188 bin 500, Brezilya'da ise 126 bin 200 olarak kaydedildi.

Yeni tip koronavirüs salgınının hızla yayıldığı Hindistan'da geçen ay 2 milyonun üzerinde yeni vaka kaydedilmişti. Virüsün özellikle küçük kent ve köylerde hızla yayılmasına rağmen, hükümet ekonominin yeniden canlandırılmasını sağlamak için alınan önlemleri gevşetiyor.