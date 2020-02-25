Hindistan Vatandaşlık Yasası Protestolarında 10 Ölü

Protestocular, beş kişiden fazla toplantı yasağını da, başkentin birçok bölgesinde deldi. Dükkanları ve araçları ateşe veren protestocular bazı evlere de taşlarla saldırdı.

Sokaklara dökülen ve Hindu tanrıları ve tanrıçalarının isimlerini bağıran protestoculara ve onlara karşılık veren Müslüman gruplara polis biber gazıyla müdahale etti.

Şiddet olayları ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyaretinin ikinci gününde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi sırasında başladı. Trump, olaylardan haberdar olduğunu ancak Modi ile bu konuyu görüşmediklerini söyledi.

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak Müslümanları kapsam dışı bırakan yeni vatandaşlık yasasına karşı protestolarda biri polis 10 kişi öldü. Başkent Yeni Delhi’de bir grup Hindu, Müslümanlar’a saldırdı.

Başkan Donald Trump ise 180 milyonluk Müslüman azınlık nüfusuna sahip Hindistan’ı hoşgörü ülkesi olarak tanımladı. Başbakan Modi’nin memleketi olan Gucarat eyaletinde bir mitinge katılan Trump, ‘’Hindistan özgürlüğü, bireysel hakları, hukukun üstünlüğünü ve her insanın itibarını gururla kucaklayan bir ülke. Birliğiniz dünya için ilham kaynağı’’ dedi.

Yasaya karşı çıkanlar, Başbakan Modi ve lideri olduğu milliyetçi Hindistan Halk Partisi’ni ülkenin seküler geleneğini yıkmakla suçluyor. Modi ise ayrımcılık iddialarına karşı çıkıyor.

Son olaylar nedeniyle 3 bin 500 kadar polis ve güvenlik görevlisinin görevlendirildiği Yeni Delhi’nin kuzeydoğusundaki okullar tatil edildi; en az beş metro istasyonu kapatıldı.

Öte yandan Hindu milliyetçiler ve komünist gruplar da Trump ve ABD karşıtı protestolar düzenledi.

Başkan Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Yeni Delhi’deki görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamada ise vatandaşlık yasasına yorum yapmadı. Trump, ‘’Bunu konuşmak istemiyorum. Bu meseleyi Hindistan’a bırakıyorum. Umarım halkları için doğru kararı vereceklerdir’’ diye konuştu.

ABD Kongresi’nin bazı üyeleri de, komşu ülkelerden gelen göçmenlerin vatandaşlık işlemlerini hızlandıran ancak Müslümanlar’ı bu uygulamanın dışında tutan yasayla ilgili kaygılar dile getirmişti.

“Büyük bir ticaret anlaşması için çalışıyoruz”

Trump ayrıca iki ülkenin büyük çaplı bir ticaret anlaşması üzerinde çalıştığını söyledi. Trump, “Ekiplerimiz kapsamlı bir ticaret anlaşması üzerinde muazzam bir ilerleme kaydetti ve her iki ülke için büyük önem taşıyacak bir anlaşmaya varabileceğimizden iyimserim” dedi.

ABD’den Hindistan’a toplam 3 milyar dolarlık helikopter ve diğer türden askeri teçhizat satışına ilişkin anlaşmanın tamamlandığını da belirten Trump, terörle mücadele, sibergüvenlik ve deniz güvenliği konularında da aralarındaki işbirliğinin kapsamını genişlettiklerini kaydetti.