Hindistan Vatandaşlık Yasası Protestolarında 10 Ölü

Hindistan'da, Pakistan, Afganistan ve Bangladeş'ten gelen 6 dini gruba vatandaşlık yolunu açan ancak Müslümanları kapsam dışı bırakan yeni vatandaşlık yasasına karşı protestolarda biri polis 10 kişi öldü. Başkent Yeni Delhi’de bir grup Hindu, Müslümanlar’a saldırdı.
Şiddet olayları ABD Başkanı Donald Trump’ın ziyaretinin ikinci gününde Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile görüşmesi sırasında başladı. Trump, olaylardan haberdar olduğunu ancak Modi ile bu konuyu görüşmediklerini söyledi.
Görgü tanıkları, protestocuların Yeni Delhi’nin kuzeydoğusundaki Bhajanpur mahallesinde bir Müslüman türbesi ile manavları ateşe verdiğini söyledi.
Sokaklara dökülen ve Hindu tanrıları ve tanrıçalarının isimlerini bağıran protestoculara ve onlara karşılık veren Müslüman gruplara polis biber gazıyla müdahale etti.
Protestocular, beş kişiden fazla toplantı yasağını da, başkentin birçok bölgesinde deldi. Dükkanları ve araçları ateşe veren protestocular bazı evlere de taşlarla saldırdı.
Yeni Delhi polisi, olaylarda biri polis 10 kişinin öldüğünü açıkladı. Ölen polisin, taşlı saldırılar sonucu hayatını kaybettiği bildirildi. 11’i polis 150’den fazla kişi de yaralandı.
Öte yandan Hindu milliyetçiler ve komünist gruplar da Trump ve ABD karşıtı protestolar düzenledi.
Son olaylar nedeniyle 3 bin 500 kadar polis ve güvenlik görevlisinin görevlendirildiği Yeni Delhi’nin kuzeydoğusundaki okullar tatil edildi; en az beş metro istasyonu kapatıldı.
Bölgedeki cami hoparlörlerinden protestoculara şiddetten uzak durmaları ve polis barikatlarını aşmamaları çağrısı yapıldı.
Hindistan geçen Aralık ayında parlamentodan geçen yeni vatandaşlık yasası nedeniyle protestolar ve şiddet olaylarının etkisi altında.
Yasaya karşı çıkanlar, Başbakan Modi ve lideri olduğu milliyetçi Hindistan Halk Partisi’ni ülkenin seküler geleneğini yıkmakla suçluyor. Modi ise ayrımcılık iddialarına karşı çıkıyor.
Başkan Donald Trump ise 180 milyonluk Müslüman azınlık nüfusuna sahip Hindistan’ı hoşgörü ülkesi olarak tanımladı. Başbakan Modi’nin memleketi olan Gucarat eyaletinde bir mitinge katılan Trump, ‘’Hindistan özgürlüğü, bireysel hakları, hukukun üstünlüğünü ve her insanın itibarını gururla kucaklayan bir ülke. Birliğiniz dünya için ilham kaynağı’’ dedi.
Başkan Donald Trump, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Yeni Delhi’deki görüşmelerinin ardından yaptıkları açıklamada ise vatandaşlık yasasına yorum yapmadı. Trump, ‘’Bunu konuşmak istemiyorum. Bu meseleyi Hindistan’a bırakıyorum. Umarım halkları için doğru kararı vereceklerdir’’ diye konuştu.
ABD Kongresi’nin bazı üyeleri de, komşu ülkelerden gelen göçmenlerin vatandaşlık işlemlerini hızlandıran ancak Müslümanlar’ı bu uygulamanın dışında tutan yasayla ilgili kaygılar dile getirmişti.
“Büyük bir ticaret anlaşması için çalışıyoruz”
Trump ayrıca iki ülkenin büyük çaplı bir ticaret anlaşması üzerinde çalıştığını söyledi. Trump, “Ekiplerimiz kapsamlı bir ticaret anlaşması üzerinde muazzam bir ilerleme kaydetti ve her iki ülke için büyük önem taşıyacak bir anlaşmaya varabileceğimizden iyimserim” dedi.
ABD’den Hindistan’a toplam 3 milyar dolarlık helikopter ve diğer türden askeri teçhizat satışına ilişkin anlaşmanın tamamlandığını da belirten Trump, terörle mücadele, sibergüvenlik ve deniz güvenliği konularında da aralarındaki işbirliğinin kapsamını genişlettiklerini kaydetti.
Trump, ABD-Hindistan ilişkilerinin her zamankinden daha güçlü seviyede olduğunu da vurguladı.
Modi de benzer övgü dolu ifadeler kullanarak, Trump’ın iki ülke arasındaki ticareti önemli ölçüde arttırdığını ve ilişkileri de daha üst seviyelere taşıdığını söyledi.
Hindistan Başbakanı, iki ülkenin savunma ve güvenlik, enerji ve teknoloji işbirliği dahil farklı alanlarda aralarındaki ortaklığın kilit unsurları üzerinde Trump’la verimli görüşmeler yaptıklarını da aktardı.
Basın toplantısından önce Modi ve Hindistan Cumhurbaşkanı Nath Kovind, Başkan Trump’ı cumhurbaşkanlığı sarayında törenle karşıladı. Trump ve eşi Melania başkent Yeni Delhi’deki Mahatma Gandhi anıtını da ziyaret etti.
Trump, Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir ihtilafı konusunda ziyaretinin ilk gününde bir açıklama yapmamıştı. Pakistan, Trump’ın geçen yıl yaptığı arabuluculuk teklifine sıcak baktığını bildirmişti ancak Yeni Delhi bu soruna üçüncü ülkelerin müdahalesini reddediyor. Trump ziyaretinin son gününde gazetecilere açıklamasında, bu konuda arabuluculuk yapmaya hala hazır olduğunu belirtti, “Yapabileceğim ne varsa yapmaya hazırım” mesajını verdi.