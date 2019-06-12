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Hindistan Vayu Kasırgası'na hazırlanıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2019 08:55 | Son Güncelleme

Kasırga yarın Gucarat eyaleti kıyısından karaya ulaşacak - Bölgeden yaklaşık 300 bin kişinin tahliyesi bekleniyor

ÇANDİGARH (AA) - Hindistan'ın batı sahilindeki Gucarat eyaletini yarın sabah vurması beklenen Vayu Kasırgası nedeniyle yüz binlerce kişinin tahliyesine hazırlanılıyor.

Yetkililer, yarın sabah karaya ulaşması beklenen kasırga öncesinde yüz binlerce kişinin daha güvenli yerlere tahliye edileceğini açıkladı.

Hükümetten yapılan açıklamada, Gucerat eyaleti ve Diu bölgesi yönetiminin riskli bölgelerden yaklaşık 300 bin kişiyi tahliye etmeyi planladığı bildirildi.

Tahliye edilenlerin, 700 geçici kampa yerleştirileceği kaydedildi.

Hindistan Meteoroloji Dairesinden yapılan açıklamada da Vayu Kasırgası'nın, perşembe sabahı, Porbandar ve Mahuva bölgeleri arasındaki kıyı şeridinden, saatte 135 kilometre hızla karaya ulaşmasının beklendiği ifade edildi.

Hindistan Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF), 39 ekibin, Gucerat eyaleti ve Birlik Toprağı statüsündeki Diu'da hazır beklediğini duyurdu.

Kıyı bölgelerinde bugün ve yarın eğitime ara verildiği açıklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Gucerat eyaleti Vayu kasırgası

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