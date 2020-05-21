Hindistan ve Bangladeş’te "Amphan" felaketi

Amphan Kasırgası nedeniyle üç milyondan fazla kişi de tahliye edildi.Hindistan meteoroloji servisinin verdiği bilgiye göre saatte 185 kilometre hıza ulaşan Amphan Kasırgası, Hindistan ve Bangladeş'te en az 22 kişinin ölümüne neden oldu. İki ülkede üç milyondan fazla insan evlerinden tahliye edilerek acil durumlar için oluşturulan konaklama merkezlerine götürüldü. Hindistan’da özellikle ülkenin kuzeydoğusunda yer alan, yaklaşık 15 milyon nüfuslu Kalküta şehri ve çevresinde etkili olan Amphan Kasırgası’nın, bölgede son 20 yılda görülen en ağır kasırga olduğu bildiriliyor.

Hint yetkililerin tahminlerine göre, kasırga, beraberinde getirdiği aşırı yağış ve fırtına ile bölgede Perşembe günü de etkili olduktan sonra, Bangladeş üzerinden Bhutan’a yönelecek.

Bu arada tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını bölgedeki tahliye faaliyetlerini daha da zorlaştırıyor. İki ülke yetkilileri, salgının yayılmasına karşı tedbir amaçlı uygulanan fiziksel mesafe kurallarına uygun olarak, benzer doğa felaketlerinde hazırlanan geçici barınma yerlerinden daha fazla merkez organize edildiğini ve bu kez bu amaçla boş okullara da insanların yerleştirildiğini duyurdu.