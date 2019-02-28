Hindistan ve Pakistan Arasında Gerilim Azalıyor mu? 

İki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasında son dönemde tırmanan gerilimde taraflar arasında yeni çatışmalar yaşandı. İki ülke arasında anlaşmazlık konusu olan Keşmir bölgesini ikiye ayıran ve “Denetim Çizgisi” olarak adlandırılan bölgede Pakistan ve Hindistan askerleri çatıştı. Ancak taraflardan tansiyonun düşürülmesi beklentisine işaret eden mesajlar da geliyor.

Hindistan ordusuna göre Pakistan askerleri Hindistan’a ait yaklaşık 24 noktayı topçu ateşiyle vurdu.

Hindistan ordusu sözcüsü Pakistan askerlerinin “Denetim Çizgisi” adı verilen hatta yer alan noktalara saldırdığını belirtti ve olayı taraflar arasında 2003 yılında varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak niteledi. Sözcü, Hint askerlerinin çok sayıda askerin bulunduğu fiili sınır hattında Pakistan’dan gelen birden fazla saldırıya karşılık verdiklerini söyledi.

Ordu sözcüsü, Pakistan’ın açtığı top ateşinin sivillerin yaşadığı bazı bölgelere de isabet ettiğini savundu. Polis biri o anda görevde olmayan bir asker ve bir diğeri de kadın olmak üzere en az iki kişinin açılan ateşte yaralandığını belirtti.