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Hindistan ve Pakistan Arasında Gerilim Azalıyor mu? 

28.02.2019 19:19 | Son Güncelleme

İki ülke arasında anlaşmazlık konusu olan Keşmir bölgesini ikiye ayıran ve “Denetim Çizgisi” olarak adlandırılan bölgede Pakistan ve Hindistan askerleri çatıştı. Ancak taraflardan tansiyonun düşürülmesi beklentisine işaret eden mesajlar da geliyor

Hindistan ve Pakistan Arasında Gerilim Azalıyor mu? 

İki nükleer güç Hindistan ve Pakistan arasında son dönemde tırmanan gerilimde taraflar arasında yeni çatışmalar yaşandı. İki ülke arasında anlaşmazlık konusu olan Keşmir bölgesini ikiye ayıran ve “Denetim Çizgisi” olarak adlandırılan bölgede Pakistan ve Hindistan askerleri çatıştı. Ancak taraflardan tansiyonun düşürülmesi beklentisine işaret eden mesajlar da geliyor.

Hindistan ordusuna göre Pakistan askerleri Hindistan’a ait yaklaşık 24 noktayı topçu ateşiyle vurdu.

Hindistan ordusu sözcüsü Pakistan askerlerinin “Denetim Çizgisi” adı verilen hatta yer alan noktalara saldırdığını belirtti ve olayı taraflar arasında 2003 yılında varılan ateşkes anlaşmasının ihlali olarak niteledi. Sözcü, Hint askerlerinin çok sayıda askerin bulunduğu fiili sınır hattında Pakistan’dan gelen birden fazla saldırıya karşılık verdiklerini söyledi.

Ordu sözcüsü, Pakistan’ın açtığı top ateşinin sivillerin yaşadığı bazı bölgelere de isabet ettiğini savundu. Polis biri o anda görevde olmayan bir asker ve bir diğeri de kadın olmak üzere en az iki kişinin açılan ateşte yaralandığını belirtti.

Sözcüye göre Pakistan askerleri gece saatlerinde Hindistan’a ait hedefleri vurdu; ancak sözcü çatışmaların yoğunluğunu önceki günlere göre daha düşük olduğunu söyledi. Çarşamba gece saatlerindeki çatışmalardan bu yana bir zaiyat verilmediğini de belirtti.

“Pakistan düşürülen uçağın pilotunu serbest bırakacak”

Pakistan Başbakanı İmran Han da, düşürülen Hindistan uçağının yakalanan pilotunun Hindistan’a bir barış jesti olarak serbest bırakılacağını söyledi.

İmran Han açıklamayı Pakistan meclisinin her iki kanadındaki milletvekillerine hitabında yaptı.

Pakistan Başbakanı, Hindistan Başbakanı Narendra Modi’ye Çarşamba günü gerilimin azaltılmasını istediği mesajını iletmeye çalıştığını söyledi. İmran Han Hindistan’ın bu çağrıya nasıl yanıt verdiği konusunda ayrıntı vermedi. İmran Han Yeni Delhi’ye bir kez daha görüşme çağrısını yineledi, sorunların ancak bu şekilde çözülebileceği mesajını verdi.

Çin de hem Hindistan hem de Pakistan’la yakın irtibat içinde olduğunu ve iki taraf arasındaki gerilimin düşürülmesine yönelik beklentisini dile getirdi. Çin Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Lu Kang, Çin’in iki ülkenin orta yolda buluşmasını ve sorunu diyalog yoluyla çözmelerini umduğunu belirtti. Lu bölgesel barış ve istikrarın korunmasının en önemli öncelik olduğunu vurguladı. Çin Savunma Bakanlığı sözcüsü de benzer şekilde taraflara itidal çağrısı yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanlığı Hindistan’ın geçen ay Keşmir bölgesindeki bombalı saldırıya ilişkin raporunu sunduğunu açıkladı. Bu da taraflar arasındaki gerilimin düşmeye başladığının bir işareti olarak yorumlandı.

Bakanlık sözcüsü Muhammed Faysal, Pakistan tarafının diplomatik kanallar aracılığıyla kendilerine iletilen raporu inceleyeceğini belirtti.

14 Şubat’taki intihar saldırısında Hindistan’ın denetimindeki Keşmir bölgesinde Hint paramiliter güçler hedef alınmış, saldırıda 40 asker hayatını kaybetmişti.

Hindistan Başbakanı ise ülkesinin düşmanlarının terör saldırıları ile istikrarsızlık oluşturmaya çalıştığını savundu. Hindistan Başbakanı Narendra Modi ,Hindu Milliyetçi Partisi çalışanlarına Yeni Delhi’den video konferans aracılığıyla seslendi. Modi konuşmasında Pakistan’ı anmadı ancak birleşik bir Hindistan’ın sonuna kadar mücadele edip kazanacağı mesajını verdi.

Keşmir’in Pakistan’ın denetimindeki bölgesindeyse yetkililer bütün okulları ve eğitim kurumlarını kapattı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, Lahor kentini Hindistan’a bağlayan tren seferlerinin de güvenlik durumu düzelene kadar askıya alındığını açıkladı.

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