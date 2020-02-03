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Hindistan, Vietnam ve Japonya'da koronavirüs vakalarında artış

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.02.2020 11:39 | Son Güncelleme

Vaka sayısı Hindistan'da 3'e, Vietnam'da 8'e, Japonya'da 20'ye yükseldi

Çin'in Hubey eyaletinin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve salgına dönüşen yeni tip koronavirüs vakası Hindistan, Vietnam ve Japonya'da toplam 6 kişide daha tespit edildi.

NDTV kanalının Sağlık Bakanlığı açıklamasına dayandırdığı haberine göre, Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde, Vuhan Üniversitesinde okuyan bir öğrencide yeni tip koronavirüs tespit edildi.

Vuhan'dan Kerala'ya gelen bir kişide koronavirüs test sonucunun pozitif çıkmasıyla ülkenin 3. vakasının tespit edildiği belirtilen açıklamada, bu kişinin karantinaya alındığı bilgisine yer verildi.

- Vietnam'da vaka sayısı 8 oldu

Vietnam Haber Ajansının (VNA) haberine göre, Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Vuhan'dan ülkeye gelen 2 kişi de daha yeni tip koronavirüs tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, bu kişilerin Vietnam'da daha önce virüs tespit edilen 3 kişiyle aynı uçakta Vuhan'dan geldiği ve yakın temasları olduğu aktarıldı.

Ülkedeki yeni tip koronavirüs vaka sayısının 8'e yükseldiği ifade edilen açıklamada, bu vakaların 4 bölgede görüldüğü kaydedildi.

Ayrıca, koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla en az 20 kent ve bölgede eğitime ara verilirken, birçok üniversitede de Bahar Bayramı tatili uzatıldı.

Vietnamlı yetkililer hafta sonu yaptıkları açıklamada, kamu sağlığı acil durumu ilan edildiğini ve Çin'e tüm uçuşların durdurulduğunu belirtmişti.

- Japonya'da vaka sayısı 20'ye yükseldi

Japon haber ajansı Kyodo'ya göre, Sağlık Bakanlığı, hafta sonu yaptığı açıklamada, Vuhan kentinden uçakla tahliye edilen vatandaşlardan 3'ünde daha koronavirüs tespit edildiğini bildirdi. Böylece ülkedeki vaka sayısı 20'ye yükseldi.

Başbakan Abe Şinzo, kamu kurumları ve özel sektör kuruluşlarında koronavirüs testi yapılmasına olanak sağlayacak basit bir test paketi hazırladıklarını duyurdu.

Abe, parlamentoda yaptığı konuşmada, "Basit bir test paketi geliştirmeye başladık. Japonya'da vaka sayısının artmasıyla test imkanlarını ve tıbbi danışma hizmetlerini arttırmak önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Japonya, virüsün ortaya çıktığı Çin'in Hubey eyaletinde son iki hafta içinde bulunmuş yabancı ülke vatandaşlarının ve pasaportunu Hubey eyaletinden almış Çin vatandaşlarının ülkeye girişini yasakladı.

Kabine Sekreteri Suga Yoşihide, hafta sonunda bu durumdaki 5 yabancıya ülkeye giriş izni verilmediğini belirtti.

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