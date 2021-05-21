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Hindistan virüsten kurtulmanın yolunu, COVID-19'a tapmakta buldu

21.05.2021 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Koronavirüs salgınında ikinci dalganın etkisiyle mücadele eden Hindistan, virüsten kurtulmanın yollarını sıradışı çözümlerde aramaya devam ediyor. Kimi milletvekilinin inek idrarı içtiği, bazı insanların da inek dışkısını vücuduna sürdüğü ülkede şimdi de "korona tanrıçası" yapıldı. Birçok Hintli bu büste taparak şifa bulmayı diliyor.

Hindistan virüsten kurtulmanın yolunu, COVID-19'a tapmakta buldu

Yeni tip koronavirüs salgınından en çok etkilenen ülkelerden Hindistan'da, son 24 saatte ölenlerin sayısı yeniden 4 bini geçti. Ülkede, son 24 saatte 259 bin 591 Kovid-19 vakası tespit edilirken toplam vaka sayısı 26 milyon 31 bin 991'e yükseldi.
Kovid-19'a bağlı günlük can kaybı sayısı ilk kez 8 Mayıs'ta 4 binin üzerine çıkmış, 19 Mayıs'ta 4 bin 529 can kaybıyla salgının başından bu yana en yüksek seviyeyi görmüştü.

Bununla birlikte ülkede virüsten kurtulmanın çareleri ilginç ve sıradışı yollarda aranmaya devam ediyor. Geçen günlerde bazı Hintliler inek dışkısını vücutlarına sürmüş, bir milletvekili de inek idrarının akciğerleri temizlediğini iddia etmişti.

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COVID-19'A TAPMAYA BAŞLADILAR

Tüm bunların üzerinden çok geçmeden ülkeden yine ses getiren bir 'çözüm' daha geldi. Güney Hindistan'daki bir grup köylü, salgını sona erdirmek amacıyla COVID-19 için bir tapınak inşa etti ve virüse bir tanrıça olarak tapmaya başladı.
Tamil Nadu'nun Coimbatore bölgesindeki Irugur köyü sakinleri, dua ettikleri ve günlük adaklar verdikleri, "korona devi" veya "korona tanrıçası" dedikleri bir kadın büstü inşa ettiler.

Köylüler, bir virüse dua etmenin tarihsel bir emsali olduğunu ve yüzyıllar önce Hint eyaletlerini vebalardan kurtarmak için kullanıldığını söylüyorlar.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) Hindistan

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