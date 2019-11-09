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Hindistan Yüksek Mahkemesi, Babri Camisi anlaşmazlığında Hindular lehine karar verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 09:43 | Son Güncelleme

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Babri Camisi anlaşmazlığında Hindular lehine karar verdi

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Yüksek Mahkemesi, Müslümanlar ve Hindular arasında süren Babri Camisi arazisiyle ilgili davada Hindular lehine karar verdi.

Radikal Hinduların 1992'de yıktığı Babri Camisi'nin arsasına Hindu tapınağı inşa planları nedeniyle Müslümanlar ve Hindular arasında yıllardır süren anlaşmazlıkta duruşmaların ekim ayında tamamlanmasının ardından Hindistan Yüksek Mahkemesi bugün arazinin Hindu tapınağına ayrılması kararı aldı.

Kararda, arazinin tapınak inşası için mütevelli heyetine verileceği, Müslümanlara da Ayodhya'da 2 hektarlık arazi tahsis edileceği ifade edildi.

- Cami arazisi, Hindular ve Müslümanlar arasında tartışma konusuydu

Tarihi Ayodhya şehrinde, geçmişte Babri Camisi'nin bulunduğu alan, uzun yıllardır Hindular ile Müslümanlar arasında tartışma konusu olmaya devam ediyordu.

Radikal Hindular, Müslümanların 16. yüzyılda Hindu Kral Rama adına yapılan tapınağı yıktıklarını ve yerine cami inşa ettiklerini öne sürüyordu.

Babri Camisi'nin bulunduğu alanda Ram Tapınağı olduğu iddiası ilk kez 1853'te mahkemeye taşınmış, dönemin İngiliz sömürge hakimince reddedilmişti.

Aşırılıkçı Hindular, Aralık 1992'de, Babür İmparatorluğu döneminde inşa edilen Babri Camisi'ni yıkmıştı.

Caminin yıkılması, ülke çapında 2 bin civarında kişinin ölümüyle sonuçlanan ayaklanmalara neden olmuştu.

Hindistan'da Müslümanlar, söz konusu alana yeniden bir cami, Hindular ise tanrı kabul ettikleri Kral Rama'nın burada doğduğunu savunarak tapınak inşa edilmesini istiyordu.

Uttar Pradeş eyaletindeki Faizabad kentinin adının, "Ayodhya" olarak değiştirilmesine karar verilmişti. Ayodhya, Hindu geleneğinde Kral Rama'nın doğum yeri olarak bilindiği için Hindularca kutsal şehir olarak kabul ediliyor.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, yıl başında Babri Camisi arazisi anlaşmazlığı konusundaki herhangi bir kararın ancak yasal sürecin ardından değerlendirileceğini açıklamıştı.

Diğer yandan, iktidardaki Hindistan Halk Partisi (BJP) hükümeti, ocak sonunda Babri Camisi'ne ait fazla arazinin bir bölümünün, arazinin ilk sahibi olduğu iddia edilen Hindu Vakfı "Ram Janmabhoomi Nyas"na verilmesi için Yüksek Mahkemeye başvuruda bulunmuştu.

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