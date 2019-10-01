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Hindistan Yüksek Mahkemesinden Cammu Keşmir dilekçeleri kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.10.2019 21:19 | Son Güncelleme

Hindistan Yüksek Mahkemesi, Cammu Keşmir'in özel statüsünün iptaline itiraz eden dilekçelere yanıt vermesi için hükümete bir ay süre tanıdı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Yüksek Mahkemesi, Cammu Keşmir'in özel statüsünün iptaline itiraz eden dilekçeleri yanıtlaması için hükümete bir ay süre verdi.

Yerel basında çıkan haberlere göre mahkeme, Hindistan hükümetinden bir ay içerisinde, Cammu Keşmir'in özel statüsünün iptaline itiraz eden dilekçelere yanıt vermesini istedi.

Yüksek mahkemeye sunulan dilekçelerde, Müslümanların yaşadığı Cammu Keşmir'e özel statü tanıyan anayasa maddesinin Hindistan hükümetinin girişimiyle iptal edilmesi yönündeki başkanlık emrine itiraz ediliyordu.

Aralarında emekli subay, hukukçu, bürokrat ve siyasilerin de bulunduğu Cammu Keşmir halkı, Hindistan yönetiminin Cammu Keşmir'in özerlik statüsünü kaldırma kararının kabul edilemeyeceğini savunarak, Yüksek Mahkemeye 14 ayrı dilekçe sunmuştu.

Mahkeme hükümetten Cammu Keşmir'e yönelik kararının kaldırılması için kendisine yapılan 14 başvuruya cevap vermesini ve Keşmir'deki medya kısıtlamaları hakkında mahkemeyi bilgilendirmesini istemişti.

- Hindistan, Cammu Keşmir'in özel statüsünü kaldırdı

Hindistan, anayasanın yarım asırdan uzun süredir Cammu Keşmir'e ayrıcalık tanıyan 370'inci maddesini iptal ederek bölgenin özel statülü yapısını ortadan kaldırmıştı.

Cammu Keşmir'i iki birlik toprağına ayıran "Cammu ve Keşmir'in Yeniden Yapılandırılması Teklifi", önce federal parlamentonun üst kanadı Rajya Sabha'da (Eyaletler Meclisi), daha sonra federal parlamentonun alt kanadı Lok Sabha'da (Halk Meclisi) kabul edilmişti.

- Keşmir sorunu

İngiltere, 1947'de Hindistan'dan çekilirken prenslikle yönetilen Keşmir'i Hindistan ya da Pakistan ile birleşme konusunda serbest bıraktı. Nüfusunun yüzde 90'ı Müslüman olan Keşmir halkı, 1947'de Pakistan'a katılmaktan yana tavır alsa da dönemin prensi, Hindistan ile birleşmeye karar verdi.

Karara Müslüman Keşmir halkı karşı çıktı. Pakistan ve Hindistan'ın bölgeye asker göndermesiyle taraflar, 1947'de ilk kez savaştı. İki ülke arasında yine aynı nedenle 1965 ve 1999'da savaş çıktı.

Yüzde 45'i Hindistan'ın, yüzde 35'i Pakistan'ın kontrolündeki Keşmir'in yüzde 20'sine ise Çin hakim bulunuyor. Hindistan, ele geçirdiği bölgeleri "Cammu Keşmir" eyaleti adıyla kendine bağladı. Cammu Keşmir, Hindistan'da Müslüman nüfusun çoğunlukta bulunduğu tek eyalet durumunda.

Pakistan ise kendi kontrolündeki Keşmir'e, "Azad Keşmir (Bağımsız Keşmir)" ve "Gilgit Baltistan" olarak iki özerk bölge statüsü verdi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), 1948'den itibaren aldığı kararlarla Keşmir'in askerden arındırılmasını ve geleceğinin halkoyuyla belirlenmesini öngördü.

Hindistan, halk oylamasına sıcak bakmazken Pakistan ise BMGK kararlarının uygulanmasını istiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cammu ve Keşmir Hindistan Hindistan yüksek mahkemesi

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