YENİ DELHİ (AA) - Hindistan Yüksek Mahkemesi, merkezi yönetime ve Cammu Keşmir hükümetine, Cammu Keşmir bölgesindeki durumun bir an önce normale döndürülmesi çağrısında bulundu.

Hint Başyargıç Ranjan Gogoi başkanlığında toplanan üç kişilik mahkeme heyeti, Yeni Delhi yönetimi ve Cammu Keşmir hükümetinden, Cammu Keşmir'de "bir an önce normale dönülmesi için her türlü çabayı" göstermesini istedi.

Mahkeme, bu yöndeki çabaların her türlü ulusal çıkarın gözetilerek sarf edilmesi gerektiğini bildirdi.

Başyargıç Ranjan Gogoi, Cammu Keşmir sakinlerinin, bölgedeki yüksek mahkemeye ulaşmakta zorluk çektiklerine ilişkin iddialara ilişkin olarak da bölgeyi ziyaret edebileceğini kaydetti.

Mahkeme ayrıca Hindistan Ulusal Kongresi politikacılarından ve Cammu Keşmir'in eski başbakanlarından Ghulam Nabi Azad'a, bölgede Baramulla, Anantnag, Srinagar ve Cammu'yu ziyaret etmesine izin verdi.

Yüksek Mahkeme, Nabi Azad'dan ziyaretinin ardından rapor vermesini de talep etti.

Mahkeme ayrıca Marumalarchi Dravida Munnetra Kazhagam Partisi (MDMK) lideri Vaiko'nun dilekçesine ilişkin olarak, Yeni Delhi'nin, Cammu Keşmir'in eski başbakanı Faruk Abdullah'ın Kamu Düzeni Yasası çerçevesinde tutuklanmasıyla ilgili savunma vermesini istedi.