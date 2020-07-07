Hindistan Zoom ile rekabet edecek uygulamayı piyasaya sürdü

Hindistan’ın en zengin insanı olan Mukesh Ambani, 15 milyar dolar değerindeki Reliance Jio telekomünikasyon şirketi üzerinden, JioMeet isimli bir uygulama yayınladı.

Tıpatıp Zoom’a benzeyen uygulamanın ilk hedefi Reliance Jio müşterilerinin video konferans ihtiyacını karşılamak. Uygulama aynı zamanda dünya çapında da iddia sahibi olacak.

24 SAAT SINIRI VAR

Sınırsız sayıda yüksek çözünürlüklü arama imkanı veren JioMeet aynı zamanda 100 kişilik video konferanslara da izin veriyor. Üstelik görüşmelerin zaman sınırı da 24 saat olarak belirlenmiş. Yani bir görüşmeyi 24 saat boyunca kesmede sürdürmek mümkün olacak.

Yeni uygulamanın Hindistan dışına ne şartlarla hizmet vereceği henüz net değil ancak Mukesh Ambani’nin dünya çapında bir deve dönüşmek için bu tür uygulamaları tüm dünyada kabul ettirmesi gerekiyor.

Jio’nun Hindistan’da 400 milyon abonesi bulunuyor. JioMeet’in bu abonelerden aldığı destekle kuracağı güçlü altyapının dünyada Zoom ile rekabet için önemli bir çıkış noktası olacağı tahmin ediliyor. Bu sırada Google, Facebook ve diğerleri de Zoom ile rekabet için kendi uygulamaları üzerinde çalışıyorlar.

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