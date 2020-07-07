HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Hindistan Zoom ile rekabet edecek uygulamayı piyasaya sürdü

Hindistan Zoom ile rekabet edecek uygulamayı piyasaya sürdü

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 07.07.2020 12:26 | Son Güncelleme

Hindistan Zoom için hazırladığı rakip uygulama ile video konferans konusunda pazar payından büyük bir dilim almak istediğini hatırlatıyor.

Hindistan Zoom ile rekabet edecek uygulamayı piyasaya sürdü

Hindistan’ın en zengin insanı olan Mukesh Ambani, 15 milyar dolar değerindeki Reliance Jio telekomünikasyon şirketi üzerinden, JioMeet isimli bir uygulama yayınladı.

Tıpatıp Zoom’a benzeyen uygulamanın ilk hedefi Reliance Jio müşterilerinin video konferans ihtiyacını karşılamak. Uygulama aynı zamanda dünya çapında da iddia sahibi olacak.

24 SAAT SINIRI VAR

Sınırsız sayıda yüksek çözünürlüklü arama imkanı veren JioMeet aynı zamanda 100 kişilik video konferanslara da izin veriyor. Üstelik görüşmelerin zaman sınırı da 24 saat olarak belirlenmiş. Yani bir görüşmeyi 24 saat boyunca kesmede sürdürmek mümkün olacak.

Yeni uygulamanın Hindistan dışına ne şartlarla hizmet vereceği henüz net değil ancak Mukesh Ambani’nin dünya çapında bir deve dönüşmek için bu tür uygulamaları tüm dünyada kabul ettirmesi gerekiyor.

Jio’nun Hindistan’da 400 milyon abonesi bulunuyor. JioMeet’in bu abonelerden aldığı destekle kuracağı güçlü altyapının dünyada Zoom ile rekabet için önemli bir çıkış noktası olacağı tahmin ediliyor. Bu sırada Google, Facebook ve diğerleri de Zoom ile rekabet için kendi uygulamaları üzerinde çalışıyorlar.

Facebook Lasso veda hazırlığında

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı Kimse bu kadarını beklemiyordu! Ünlü oyuncu bir deri bir kemik kaldı
Küçük kız oyun oynarken ailesini iflas ettirdi! Bakın nasıl...Küçük kız oyun oynarken ailesini iflas ettirdi! Bakın nasıl...
İzmir 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleriİzmir 2020 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Artık zorunlu oldu! Para cezası var

Kabine değişikliği olacak mı?

Kabine değişikliği olacak mı?

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Kocaeli’de polis memurunun acı ölümü!

Havadan müdahale yeniden başladı

Havadan müdahale yeniden başladı

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Survivor'da final için büyük sürpriz! Acun: Dünyada bir ilk olacak

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

İlginizi Çekebilir

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Xiaomi kullanıcılarına müjde! Güncelleme yayınlandı

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Samsung kendi telefonunu kendi eliyle sızdırdı! İşte ilk görseli

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Xiaomi’nin yeni arayüzü MIUI 12 çıktı

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Bu otomobil ne suyla ne de elektrikle çalışıyor!

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Samsung'un yeni akıllı telefonu Türkiye'de! İşte şaşırtan fiyatı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
iOS 14 Public Beta için geri sayım başladı

Yeni iOS güncellemesi için geri sayım başladı!

Play Store’dan silmeniz gereken zararlı uygulamalar

Adete kene gibi yapışıyorlardı, Google hepsini kaldırdı!

Kuzey Kore hacker saldırısı ile kredi kartı bilgilerinin peşine düştü

Kuzey Kore bu kez hacker'larıyla saldırdı!

Google’ın topladığı veriler silinebilir mi?

Google’ın topladığı veriler silinebilir mi? İşte cevabı

Küçük kız video oyunu oynarken ailesini iflas ettirdi

Küçük kız oyun oynarken ailesini iflas ettirdi! Bakın nasıl...

OnePlus veri açığı birçok kullanıcıyı etkiledi

Akıllı telefonlarda dev güvenlik açığı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.