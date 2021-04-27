Hindistan’a yardımlar ulaşmaya başladı

Ancak ülkede altı gündür üst üste 300 binin üzerinde yeni günlük vaka kaydedilmesi endişeleri artırıyor.Artan koronavirüs vaka sayısı ve daha bulaşıcı olan yeni mutasyon nedeniyle sağlık sistemi çökme noktasına gelen Hindistan'a tıbbi yardımlar ulaşmaya başladı. Ülkede tamamen dolan hastaneler hasta kabul edemezken, yatak ve oksijen tüpü sıkıntısı had safhaya ulaşmış durumda.

Hindistan'da son 24 saatte 323 bin 144 vaka kaydedilirken, 2 bin 771 kişi yaşamını yitirdi. Bir gün önceye göre vaka sayısı düşse de uzmanlar test sayısındaki azalmaya dikkat çekiyor. Hindistan’da vaka sayısı 18 milyona, salgında yaşamını yitirenlerin sayısı ise 200 bine yaklaştı.

Yardımlar geliyor

Hindistan’ın salgınla mücadelede yaşadığı zorluklar üzerine dünya ülkeleri harekete geçti.

İngiltere’den 100 solunum cihazı ve 95 oksijen konsantratörü Yeni Delhi'ye ulaştı. Ancak İngiltere Hindistan’a gönderecek fazla aşıları olmadığını açıkladı. Hindistan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Arindam Bagchi İngiltere'den gelen yardımların fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı.