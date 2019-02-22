Hindistan'da 1 milyon kişiye orman arazisinden tahliye kararı

YENİ DELHİ (AA) - Hindistan'da Yüksek Mahkeme, çok sayıda eyalete, orman arazisinde yaşayan yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edilmesi yönünde karar verdi.

Yüksek Mahkeme, bazı doğal hayatı koruma örgütleri tarafından sunulan dilekçe üzerine açılan davada, ormanlık arazilerde ikamet eden yaklaşık 1 milyon kişinin tahliye edilmesi kararını verdi.

Mahkeme, orman arazisi üzerindeki mülkiyet iddialarını kanıtlamakta başarısız olan bu kişilerin bulundukları orman arazisini boşaltma işlemlerini 5 ay içinde gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etti.

"Times of India" gazetesinin haberine göre, hükümet, ülkedeki 29 eyaletin 16'sından yetkililerle, tahliye meselesinin nasıl halledileceğine ilişkin görüşmek üzere toplantı yapacak.

